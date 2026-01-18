 Вночі російські дрони атакували південь Одещини: пошкоджено енергетичний об’єкт

На Одещині через атаку дронів пошкоджено енергетичний об’єкт

Наслідки дронової атаки на Одещину. Фото: ДСНСНаслідки дронової атаки на Одещину. Фото: ДСНС

У ніч на 18 січня російські війська атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Внаслідок влучань виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

За інформацією пресслужби, загиблих і постраждалих немає. Пожежу ліквідували рятувальники.

Наслідки дронової атаки на Одещину. Фото: ДСНСНаслідки дронової атаки на Одещину. Фото: ДСНС
Наслідки дронової атаки на Одещину. Фото: ДСНСНаслідки дронової атаки на Одещину. Фото: ДСНС

«Пошкоджено виробничу будівлю, майно підприємства. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. На місці продовжують працювати відповідні служби», — зазначає пресслужба.

Нагадаємо, у ніч на 18 січня над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони знищено пʼять БпЛА типу «Shahed 131/136» та безпілотників-імітаторів різних типів.

