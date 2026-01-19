У Запоріжжі з дев’ятого поверху випали жінка та її 8-річна донька
- Даріна Мельничук
15:10, 19 січня, 2026
У Запоріжжі правоохоронці з’ясовують обставини падіння жінки та дитини з вікна квартири на дев’ятому поверсі багатоповерхівки.
Про це повідомили в поліції Запорізької області.
За попередньою інформацією, жінка викинула з вікна свою восьмирічну доньку, після чого стрибнула сама. Повідомлення про інцидент надійшло до чергової частини Олександрівського відділу поліції о 09:39 від медиків екстреної допомоги.
Матір і дитину госпіталізували. На місці події працюють слідчо-оперативні групи. Правоохоронці вирішують питання правової кваліфікації події.
Нагадаємо, у грудні правоохоронці затримали власника квартири у Миколаєві, з вікна якої 10 грудня вистрибнула дівчина. За даними слідства, її утримували в помешканні та вчиняли щодо неї протиправні дії.
