На Миколаївщині за п’ять років кількість пацієнтів з онкологією зросла на 17,9%

Центр діагностики молочної залози із мамографом, ілюстративне фото: Миколаївська міськрада

У Миколаївській області кількість людей, які перебувають на обліку з онкологічними захворюваннями, за останні п’ять років зросла на 17,9%. Водночас показник захворюваності на 100 тисяч населення з 2020 по 2025 рік знизився майже на третину.

Про це повідомив директор обласного центру онкології Максим Безносенко у відповіді на інформаційний запит «МикВісті».

За даними, у 2020 році на обліку знаходились 39 тисяч 267 осіб з діагнозом злоякісні новоутворення. До початку 2026 року ця кількість збільшилася до 46 тисяч 277 осіб, тобто на 7 тисяч 10 людей, або на 17,9% більше, ніж на кінець 2020 року.

Кількість зареєстрованих випадків захворюваності населення, скриншот з документа

Щорічна кількість зареєстрованих випадків захворюваності також зростала нерівномірно. У Миколаївській області кількість нових звернень у 2020 році склала 3 тисячі 519, а у 2025 році — 2 тисячі 728. У Миколаєві відповідні показники за цей період коливалися від 1 тисячі 776 до 1 тисячі 238 випадків.

Показник захворюваності населення області на 100 тисяч осіб за 2020 рік складав 351,1, а у 2025 році — 251,1, що на 28,4% нижче. У Миколаєві за той самий період показник знизився на 31,4% — з 373,4 до 256,2 на 100 тисяч населення.

Так, під час профілактичних оглядів частка вперше виявлених онкохворих у відсотках знизилася: 2017 рік — 42,7%, 2020 рік — 20,8%, 2022–2023 роки — лише 1–1,5%.

У інформаційному запиті додають, що статистика 2022–2025 років є частково недостовірною через вплив воєнного стану, тимчасову евакуацію значної частини населення, обмежений доступ до медичних закладів, припинення роботи підприємств та закладів освіти, а також демографічну кризу.

У пологовому №3 Миколаєва за три місяці роботи мамографа патології виявили у 50% пацієнток: що відомо

Нагадаємо, 22 жовтня 2025 року у пологовому будинку №3 Миколаєва відкрили Центр діагностики захворювань молочної залози. Заклад облаштували за кошти міського бюджету, провели ремонт і встановили італійський мамограф. Апарат дозволяє проводити обстеження швидко, безболісно та без протипоказань.

Це вже друга локація в місті, де можна пройти мамографічне обстеження — перший апарат працює в лікарні №5 Корабельного району.

За майже три місяці роботи мамографічного відділення у пологовому будинку №3 в Миколаєві лікарі виявили патології у понад половини обстежених жінок. За словами міського голови Олександра Сєнкевича, обстеження пройшли 483 жінки, у 279 з них лікарі виявили патології.

Зазначимо, що обстеження рекомендують усім жінкам після 40 років — раз на два роки або за показаннями лікаря. Наразі послуга платна, але в закладі вже готують документи, щоб у 2026 році вона стала доступною за програмою медичних гарантій.