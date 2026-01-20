На Миколаївщині знизилася смертність від раку

Лікарня швидкої медичної допомоги у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаївській області у 2025 році від онкозахворювань померли 1 тисяча 338 людей. Найпоширенішими діагнозами залишаються рак молочної залози, шкіри та легень.

Про це повідомив директор обласного центру онкології Максим Безносенко у відповіді на інформаційний запит «МикВісті».

Для порівняння:

у 2020 році зареєстрували 1 тисячу 457 смертей,

у 2021-му — 1 тисячу 621,

у 2022 році — 609,

у 2023-му — 882,

у 2024 році — 1 тисячу 247,

у 2025 році — 1 тисячу 338.

Кількість зареєстрованих випадків смертності населення, скриншот з документа

«Показник смертності населення Миколаївської області, в розрахунку на 100 тисяч населення області, протягом 2017-2025 років має загальну тенденцію до зниження. Так, у 2017 році цей показник склав 164,5 на 100 тисяч населення, а за підсумками 2025 року 123,3, що на 25,0% нижче ніж за підсумками 2017 року», — йдеться в інформаційному запиті.

Які види раку найпоширеніші

Структура онкологічних захворювань в Миколаївській області залишається відносно стабільною. У 2025 році найчастіше лікарі виявляли:

Рак молочної залози — 385 випадків (14,1%) Рак шкіри — 353 випадки (13,0%) Рак трахеї, бронхів і легень — 257 випадків (9,4%) Рак передміхурової залози — 214 випадків (7,8%) Рак ободової кишки — 209 випадків (7,7%) Рак прямої кишки та анального каналу — 177 випадків (6,5%) Рак тіла матки — 153 випадки (5,6%) Рак шлунка — 109 випадків (4,0%) Рак підшлункової залози — 96 випадків (3,5%) Рак щитоподібної залози — 82 випадки (3,0%) Рак шийки матки — 76 випадків (2,8%) Рак нирки — 66 випадків (2,4%) Рак яєчників — 62 випадки (2,3%) Рак сечового міхура — 57 випадків (2,1%) Рак ротової порожнини — 47 випадків (1,7%)

Серед чоловіків найчастіше діагностують рак легень, передміхурової залози, шкіри, товстої кишки та шлунка.

У жінок у структурі захворюваності переважають рак молочної залози, шкіри, тіла та шийки матки, а також рак яєчників і щитоподібної залози.

У пологовому №3 Миколаєва за три місяці роботи мамографа патології виявили у 50% пацієнток: що відомо

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

22 жовтня 2025 року у пологовому будинку №3 Миколаєва відкрили Центр діагностики захворювань молочної залози. Заклад облаштували за кошти міського бюджету, провели ремонт і встановили італійський мамограф. Апарат дозволяє проводити обстеження швидко, безболісно та без протипоказань.

Це вже друга локація в місті, де можна пройти мамографічне обстеження — перший апарат працює в лікарні №5 Корабельного району.

За майже три місяці роботи мамографічного відділення у пологовому будинку №3 в Миколаєві лікарі виявили патології у понад половини обстежених жінок. За словами міського голови Олександра Сєнкевича, обстеження пройшли 483 жінки, у 279 з них лікарі виявили патології.

Зазначимо, що обстеження рекомендують усім жінкам після 40 років — раз на два роки або за показаннями лікаря. Наразі послуга платна, але в закладі вже готують документи, щоб у 2026 році вона стала доступною за програмою медичних гарантій.

Нагадаємо, у Миколаївській області кількість людей, які перебувають на обліку з онкологічними захворюваннями, за останні п’ять років зросла на 17,9%. Водночас показник захворюваності на 100 тисяч населення з 2020 по 2025 рік знизився майже на третину.