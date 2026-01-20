 Обшуки у Дніпрі, Запоріжжі та Львові: Нацполіція розслідує розкрадання коштів

Клуб

Поліція проводить обшуки в трьох областях у справі про розкрадання на вивезенні сміття

Національна поліція України у понеділок, 20 січня, проводить обшуки у Дніпропетровській, Запорізькій та Львівській областях у межах розслідування щодо можливого розкрадання державних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Фото: Нацполіція України

Національна поліція України у понеділок, 20 січня, проводить обшуки у Дніпропетровській, Запорізькій та Львівській областях у межах розслідування щодо можливого розкрадання державних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції в Telegram.

Зазначається, що слідчі дії тривають на територіях полігонів відходів, в офісних приміщеннях, а також за адресами ймовірних фігурантів кримінального провадження.

Нацполіція проводить обшуки в трьох областях України через підозру в розкраданні коштів на вивезенні сміття. Фото: Нацполіція України
Нацполіція проводить обшуки в трьох областях України через підозру в розкраданні коштів на вивезенні сміття. Фото: Нацполіція УкраїниПоліція проводить обшуки в трьох областях у справі про розкрадання на вивезенні сміття. Фото: Нацполіція України

«З метою вилучення документів один з обшуків проводиться у комунальному підприємстві в приміщенні Дніпровської міської ради. Детальніша інформація буде надана згодом», — йдеться у повідомленні поліції.

Нацполіція проводить обшуки в трьох областях України через підозру в розкраданні коштів на вивезенні сміття. Фото: Нацполіція України
Нацполіція проводить обшуки в трьох областях України через підозру в розкраданні коштів на вивезенні сміття. Фото: Нацполіція УкраїниПоліція проводить обшуки в трьох областях у справі про розкрадання на вивезенні сміття. Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, раніше міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що вранці 20 січня правоохоронці проводили обшуки в будівлі міської ради. За його словами, слідчі дії стосуються можливих порушень, пов’язаних із захороненням відходів на міському сміттєзвалищі.

