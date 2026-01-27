На Миколаївщині на трасі біля Мигії водій Mitsubishi врізався в дерево
18:23, 27 січня, 2026
У Миколаївській області на автодорозі Благовіщенське — Миколаїв автомобіль Mitsubishi L200 врізався в дерево. Водія госпіталізували.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Аварія сталася 27 січня близько 09:20 поблизу села Мигія. За попередніми даними, 39-річний водій не впорався з керуванням, з’їхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. Унаслідок ДТП чоловіка з травмами госпіталізували.
Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту». Санксія статті передбачає штраф, виправні роботи, арешт або обмеження волі на строк до трьох років, а також можливе позбавлення права керувати транспортними засобами.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. Досудове розслідування триває.
«Поліція звертається до громадян, які володіють інформацією про подію, повідомити до Первомайського районного відділу поліції за адресою: місто Первомайськ, вулиця Грушевського, 29, або за телефонами (068) 314-29-49, (063) 128-72-16 та 102», — додали в повідомленні.
Нагадаємо, у Миколаєві 26 січня сталася смертельна аварія. У мікрорайоні Кульбакине автомобіль Toyota Hilux врізався в електроопору.
