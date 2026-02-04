 Екологи та науковці пояснили масову загибель морських коників на одеських пляжах

Шторм спричинив загибель морських коників на узбережжі Одеси, — екологи

Екологи та науковці пояснили масову загибель морських коників на одеських пляжах. Фото: ДержекоінспекціяЕкологи та науковці пояснили масову загибель морських коників на одеських пляжах. Фото: Держекоінспекція

Масовий викид загиблих морських коників на узбережжі Чорного моря в Одесі стався через потужний шторм, а не через забруднення води. Такого висновку дійшли екологи та науковці.

Про це заявили у Державній екологічній інспекції.

Раніше повідомлялось, що 27 січня в прибережній зоні Одеси, від пляжу «Ланжерон» до 16-ї станції Великого Фонтану, знайшли загиблих морських коників виду Hippocampus guttulatus, який занесений до Червоної книги України.

Інспектори провели обстеження узбережжя та відібрали проби морської води для лабораторних досліджень. Також до аналізу причин події залучили фахівців Інституту морської біології НАН України.

За результатами наукового висновку, ймовірність токсичного забруднення води, як причини загибелі морських коників оцінюється, як вкрай низька. Найбільш імовірним фактором фахівці називають сильний шторм південно-східного напрямку, що передував події.

У поєднанні з низькою температурою води, обмеженою рухливістю морських коників, відсутністю природних укриттів узимку та високою щільністю популяції це призвело до їх відриву від субстрату, винесення на берег і подальшої загибелі.

Лабораторні дослідження морської води підтвердили відсутність хімічного забруднення. Усі показники. Зокрема, вміст завислих речовин, заліза, сполук азоту, фосфатів, рівень розчиненого кисню, біохімічне споживання кисню, pH та солоність — перебували в межах допустимих норм. Сірководень у пробах води не виявили.

У Держекоінспекції зазначили, що й надалі здійснюватимуть моніторинг стану довкілля та співпрацюватимуть з науковими установами для об’єктивної оцінки екологічної ситуації.

Нагадаємо, що забруднення Чорного моря в Одеській затоці соняшниковою олією, що розлилася через російської атаки на порт «Південний», призвело до масової загибелі птахів. За попередніми оцінками, йдеться про понад тисячу особин.

