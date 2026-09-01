Миколаївці залишили на Центральному стадіоні поламані лавки, пляшки та лушпиння

Відвідувачі залишили поламані сидіння та купи сміття на стадіоні у Миколаєві. Фото: Центральний міський стадіон

На Центральному міському стадіоні у Миколаєві відвідувачі пошкодили сидіння на трибунах, а також залишили після себе сміття. На газоні та штучному полі розкидали пусті пляшки та лушпиння.

Про це написали на сторінці стадіону у Facebook.

Працівники стадіону показали, що залишилося після вихідних на стадіоні.

«Великі шанувальники футболу» знову залишили після себе лушпиння на штучній траві футбольного майданчику, сліди від взуття на сидіннях трибун, безліч пляшок на живому газоні та на штучному полі, розтрощені сидіння в трибунах», — написали на сторінці стадіону.

У коментарях голова ОО «Асоціація футболу Миколаївської та Херсонської областей» Олександр Балакін написав, що про матчі на Центральному стадіоні важко домовитися, а люди руйнують його.

«Це той випадок коли інфраструктура розвивається швидше за інтелект людини. Ти їм трав'яне поле, а вони тобі лушпайки, ти їм штучний доглянутий майданчик, а вони тобі пусті пляшки, ти їм чашу, грали команди ТОП-рівня, а вони тобі зламані сидіння. Будемо грати на «Юності», на «Темводі»... Домовитись про ігри на ЦМС було не просто. Поважайте працю людей», — прокоментував Олександр Балакін.

Відвідувачі залишили поламані сидіння та купи сміття на стадіоні у Миколаєві. Фото: Центральний міський стадіон

Відвідувачі залишили поламані сидіння та купи сміття на стадіоні у Миколаєві. Фото: Центральний міський стадіон

Відвідувачі залишили поламані сидіння та купи сміття на стадіоні у Миколаєві. Фото: Центральний міський стадіон

Відвідувачі залишили поламані сидіння та купи сміття на стадіоні у Миколаєві. Фото: Центральний міський стадіон

Відвідувачі залишили поламані сидіння та купи сміття на стадіоні у Миколаєві. Фото: Центральний міський стадіон

Відвідувачі залишили поламані сидіння та купи сміття на стадіоні у Миколаєві. Фото: Центральний міський стадіон

Відвідувачі залишили поламані сидіння та купи сміття на стадіоні у Миколаєві. Фото: Центральний міський стадіон

Нагадаємо, у Миколаєві в роздягальні басейну спорткомплексу «Зоря» невідомі залишили нецензурні написи та нацистські символи на шафах. 17 травня працівники пофарбували стіни в роздягальні та підготували приміщення до відвідування. Роботи виконували у вихідний день, щоб створити нормальні умови для тренувань. Наступного дня на щойно пофарбованих стінах виявили написи та малюнки, зокрема образливого та непристойного характеру.