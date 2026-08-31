 Миколаївці, які викрали у Львові меморіальну таблицю Дудаєву, отримали умовний строк

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Головна Новини Правосуддя 18:13, 31 серпня, 2026

Миколаївці, які викрали у Львові меморіальну таблицю Дудаєву, отримали умовний строк

Меморіальна таблиця Джохару Дудаєву. Фото: Львівська міська радаМеморіальна таблиця Джохару Дудаєву. Фото: Львівська міська рада

Чотирьом жителям Миколаївщини, які у Львові викрали меморіальну таблицю Джохару Дудаєву, призначили по п'ять років тюрми умовно.

Про це свідчить вирок Личаківського районного суду Львова, пишуть «МикВісті».

За матеріалами справи, один із чоловіків організував викрадення, а троє інших безпосередньо зняли таблицю з фасаду будинку. Суд встановив, що чоловіки діяли за змовою, а вартість таблиці оцінили у майже 20 тисяч гривень.

Затриманні у справі крадіжки. Фото: НацполіціяЗатриманні у справі крадіжки. Фото: Нацполіція
Затриманні у справі крадіжки. Фото: НацполіціяЗатриманні у справі крадіжки. Фото: Нацполіція
Затриманні у справі крадіжки. Фото: НацполіціяЗатриманні у справі крадіжки. Фото: Нацполіція

Під час судового засідання всі четверо повністю визнали свою провину. За їхніми словами, напередодні один із них отримав повідомлення в Telegram від невідомих, які представилися працівниками СБУ. Вони нібито попросили зняти таблицю Дудаєву та заховати її у визначеному місці.

За виконання цього завдання чоловікові начебто пообіцяли покращення матеріального становища та працевлаштування у спецпідрозділі СБУ «Альфа». Після цього він залучив ще трьох знайомих, яким пообіцяв по 100 доларів.

Суд визнав усіх чотирьох винними у крадіжці, вчиненій групою осіб в умовах воєнного стану. Організатору інкримінували організацію злочину, а трьом іншим — безпосереднє викрадення майна.

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При цьому, суд врахував як пом’якшувальні обставини щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Також суд зазначив, що викрадену меморіальну таблицю повернули Львівській міській раді.

Кожному призначили по п’ять років тюрми умовно, але відбувати покарання їм не доведеться, якщо протягом двох років вони не порушуватимуть умов випробування.

Зазначається, що організатор викрадення перебував під вартою з 3 травня до 11 серпня 2026 року. Після оголошення вироку суд скасував йому запобіжний захід і звільнив з-під варти просто в залі суду. Час перебування під вартою йому зарахували у строк відбування покарання.

Троє інших обвинувачених до винесення вироку перебували під заставою. За одного з них було внесено понад 60 тисяч гривень, ще за двох — по понад 66 тисяч гривень.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, що у Миколаєві чоловік отримав майже вісім років тюрми за 13 шоколадок, що викликало бурхливе обговорення у соцмережах. В Інгульському районному суді Миколаєва пояснили, за що саме чоловік отримав такий вирок і чому йдеться не про звичайну крадіжку.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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