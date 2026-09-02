У Миколаєві на цілодобову охорону зоопарку планують витратити ₴4 млн впродовж 2027 року

Миколаївський зоопарк, квітень 2026 року. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Миколаївський зоопарк шукає підрядника, яка цілодобово охоронятиме його територію та об'єкти протягом 2027 року. На це готові витратити 3,9 мільйона гривень.

Про це пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи Prozorro.

Охорона має працювати цілодобово на восьми постах: сім розташовані на території зоопарку, ще один — пост начальника варти. Один із постів відповідатиме за відеоспостереження. Охоронці стежитимуть за камерами та мають реагувати на події на території зоопарку.

Під охороною будуть тварини у відкритих вольєрах, будівлі, споруди, автомобілі та інше майно зоопарку. Охоронці також мають контролювати вхід і в'їзд на територію та не допускати сторонніх до закритих об'єктів.

Крім того, вони постійно патрулюватимуть територію. У документації прописані окремі маршрути між вольєрами та іншими об'єктами. Наприклад, один із маршрутів проходить повз ведмежатник, «Острів звірів», вольєри вовків, дикобразів та інших тварин.

У дні, коли в зоопарку очікують багато відвідувачів або проводять святкові заходи, охоронна компанія має бути готова власним коштом збільшити кількість охоронців удень до десяти. У разі порушень вони повинні викликати поліцію, а під час пожежі — пожежників та повідомити адміністрацію зоопарку.

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Нагадаємо, миколаївці поскаржилися на парковку на зеленій зоні біля зоопарку. Тепер комунальники почнуть встановлювати там додаткові боларди, які закриють заїзд транспорту на газон.