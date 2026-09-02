 У Миколаєві на цілодобову охорону зоопарку планують витратити ₴4 млн впродовж 2027 року

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У Миколаєві на цілодобову охорону зоопарку планують витратити ₴4 млн впродовж 2027 року

Миколаївський зоопарк, квітень 2026 року. Фото: МикВісті, Сергій ОвчаришинМиколаївський зоопарк, квітень 2026 року. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Миколаївський зоопарк шукає підрядника, яка цілодобово охоронятиме його територію та об'єкти протягом 2027 року. На це готові витратити 3,9 мільйона гривень.

Про це пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи Prozorro.

Охорона має працювати цілодобово на восьми постах: сім розташовані на території зоопарку, ще один — пост начальника варти. Один із постів відповідатиме за відеоспостереження. Охоронці стежитимуть за камерами та мають реагувати на події на території зоопарку.

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Під охороною будуть тварини у відкритих вольєрах, будівлі, споруди, автомобілі та інше майно зоопарку. Охоронці також мають контролювати вхід і в'їзд на територію та не допускати сторонніх до закритих об'єктів.

Крім того, вони постійно патрулюватимуть територію. У документації прописані окремі маршрути між вольєрами та іншими об'єктами. Наприклад, один із маршрутів проходить повз ведмежатник, «Острів звірів», вольєри вовків, дикобразів та інших тварин.

У дні, коли в зоопарку очікують багато відвідувачів або проводять святкові заходи, охоронна компанія має бути готова власним коштом збільшити кількість охоронців удень до десяти. У разі порушень вони повинні викликати поліцію, а під час пожежі — пожежників та повідомити адміністрацію зоопарку.

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Нагадаємо, миколаївці поскаржилися на парковку на зеленій зоні біля зоопарку. Тепер комунальники почнуть встановлювати там додаткові боларди, які закриють заїзд транспорту на газон.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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