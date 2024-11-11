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Удар дронів по Миколаєву: в місті оголосили День жалоби за загиблими

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Вівторок, 12 листопада, у Миколаєві оголосили Денем жалоби за загиблими внаслідок атаки дронів по місту вночі 11 листопада.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Завтра в нашому місті оголошено День жалоби за нашими містянами, які загинули внаслідок  атаки російських агресорів 11 листопада. Жертвами російського терориста стали п'ять цивільних людей», — написав міський голова.

Комунальні служби від самого ранку ліквідовують наслідки російської атаки по місту.

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Нічний обстріл Миколаєва 11 листопада

Перші звуки вибухів в Миколаєві почали чути близько 1:40. Повітряні сили повідомили, що в місті знаходиться ворожий безпілотник. Станом на 02:36 влада заявила, що через обстріл сталось кілька пожеж в житлових будинках. Тоді повідомили, що внаслідок дронової атаки по Миколаєву загинули чотири людини.

Під ранок миколаївські рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини. Кількість загиблих зросла до пʼяти. О 06:24 пошуково-рятувальна операція була завершена.

Через нічний обстріл, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про прорив тепломережі у місті, через що є відключення від теплопостачання та газопостачання.

Також у Миколаєві та області ввели аварійні графіки відключень після нічних обстрілів. Станом на ранок без світла шість черг споживачів.

Миколаївські правоохоронці відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва 11 листопада, внаслідок якого загинули пʼятеро цивільних.

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