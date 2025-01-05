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«Нам не треба свят, нам треба – обмін»: миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, яких утримує Росія

У неділю, 5 січня, у Миколаєві відбулась мирна акція-нагадування про військовополонених ЗСУ та зниклих безвісти.

Родичі військовополонених, друзі та небайдужі мешканці міста стояли із плакатами, прапорами різних бригад та фотографіями полонених або зниклих безвісти українських військових.

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій КононенкоМітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: Сергій Кононенко

Нагадаємо, 30 грудня, Україна повернула 189 громадян додому після перебування в російському полоні. Також під час цього обміну вдалось повернути 9 морських піхотинців миколаївської 36 бригади, які потрапили у полон обороняючи Маріуполь.

Зазначимо, що у 2024 році із російського полону вдалося повернути 1358 українців. Загалом відбулось 11 обмінів.

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