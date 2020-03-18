18 марта отдел контроля и надзора за благоустройством департамента совместно внутреннего финансового контроля горсовета, совместно с правоохранителями, проверил исполнение распоряжения мэра «О временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в Николаеве».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

«Особое внимание было уделено местам по изготовлению и продаже продуктов питания из киосков, где выполнение санитарных норм и до введения предупредительных мер было под вопросом», — говорится в сообщении.

С предпринимателями, которые не свернули свою деятельность, были проведены профилактические беседы и розданы памятки с предупреждением. В случае, если они не прислушаются, департаментом будет инициировано обращение о расторжении договоров аренды с владельцами, которые не выполняют требований власти во время карантина. Также в департаменте напомнили, что за нарушение правил карантина и решений органов местной власти предусмотрен штраф от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов граждан (17-34 тысяч гривен).

— Все заведения общественного питания и торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС, бесконтактных моек для автомобилей и магазинов с кормами для животных, должны быть закрыты. Это поможет предупредить быстрое распространение коронавируса COVID-19. Заведения общественного питания могут работать только «на вынос» и доставку. К сожалению, если крупный бизнес прислушался к этой рекомендации, то некоторые маленькие точки продаж работают, подвергая горожан опасности. Мы провели предупредительную работу. Особое внимание уделено тем киоскам, где обычно большой поток людей, но априори могут быть проблемы с санитарией: наливайки, закусочные, разнообразные «кебабы» и «курицы гриль». Если все они не закроются, то их будут штрафовать. Надо понимать, что от бдительности каждого из нас сейчас зависит то, как сильно город пострадает от пандемии, — отметил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на время карантина все городские медицинские учреждения перевели в режим повышенной готовности.