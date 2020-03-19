Китай предложил Украине экстренную гуманитарную помощь для преодоления эпидемии коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Вечером 18 марта он вместе с главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой встретился с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном.

— Обоговорили экономичсекое сотрудничество и борьбу обеих стран с распространением коронавируса. Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все страны должны консолидироваться и стать одной семьей. Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса COVID-19, за последние сутки не выявили ни одного нового случая заражения.