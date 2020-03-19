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Китай предложил Украине экстренную гуманитарную помощь для преодоления эпидемии коронавируса.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер Денис Шмыгаль.
Вечером 18 марта он вместе с главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой встретился с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном.
— Обоговорили экономичсекое сотрудничество и борьбу обеих стран с распространением коронавируса. Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все страны должны консолидироваться и стать одной семьей. Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь, — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса COVID-19, за последние сутки не выявили ни одного нового случая заражения.
Напомним, в Италии в течение 18 марта от коронавируса скончались 475 человек. Общее количество жертв COVID-19 в стране приблизилось к 3 тысячам и составило 2978 человек.
По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксированы 16 случаев заболевания COVID-19. Черновицкая область — 10 случаев, Житомирская — 1, Киевская —2, Донецкая — 1, Киев — 2 случая.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве у многих людей в организме уже есть коронавирус, однако его симптомы проявятся позже.
Китай предложил Украине экстренную гуманитарную помощь для преодоления эпидемии коронавируса.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер Денис Шмыгаль.
Вечером 18 марта он вместе с главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой встретился с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном.
— Обоговорили экономичсекое сотрудничество и борьбу обеих стран с распространением коронавируса. Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все страны должны консолидироваться и стать одной семьей. Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь, — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса COVID-19, за последние сутки не выявили ни одного нового случая заражения.
Напомним, в Италии в течение 18 марта от коронавируса скончались 475 человек. Общее количество жертв COVID-19 в стране приблизилось к 3 тысячам и составило 2978 человек.
По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксированы 16 случаев заболевания COVID-19. Черновицкая область — 10 случаев, Житомирская — 1, Киевская —2, Донецкая — 1, Киев — 2 случая.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве у многих людей в организме уже есть коронавирус, однако его симптомы проявятся позже.