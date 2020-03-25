Глава бюджетной комиссии Николаевского областного совета Федор Барна ворвался на брифинг главы облсовета Виктории Москаленко из-за обвинений его в некомпетентности и потребовал извинений.

Об этом пишут НикВести.

Как известно, ранее Федор Барна обвинил главу облсовета Викторию Москаленко в том, что якобы из-за нее не может состояться заседание профильной комиссии для согласования вопроса о перераспределении бюджета области, одним из пунктов которого - средства на борьбу с коронавирусом. Николаевская ОГА предложила облсовету внести правки в бюджет области, перераспределив 335,9 миллионов гривен. Из них на борьбу с коронавирусом - 48 миллионов.

Депутат Федор Барна во время ответов главы областного совета на вопросы журналистов вошел в помещение и потребовал от Виктории Москаленко извинений за то, что она обвинила его во лжи и некомпетентности, пригрозив судом. Также он отметил, что глава облсовета помешала проведению сегодняшней бюджетной комиссии

— Я вас прошу, перед тем как лгать в прямом эфире о том, что я не являюсь человеком, который говорит правду и работает в рамках закона, я прошу, чтобы вы публично извинились, иначе я подам на вас в суд, потому что я работаю в рамках бюджетного кодекса, закона Украины про местное самоуправление. Прошу вас, Виктория Викторовна, не будьте фейсбучным или телевизионным тролем, а будьте на защите людей. Хватит манипулировать людьми. Вы вчера запретили аппарату приходить на работу, вы сегодня сорвали комиссию (бюджетную - прим.) Мы с вами полчаса назад общались и договорились, что снимем все трудные вопросы и оставим только борьбу с коронавирусом. Вы сегодня вышли и даёте свои бенефисы лживые! Вы просто лживая, лживая, недостойная должности главы областного совета личность. Вам люди дадут оценку. Вы не правы. Не смейте больше говорить, что кто-то некомпетентный и не является авторитетом для кого-то. Мы авторитеты сами для себя. Вы авторитет областного совета, включая всех 64 депутата, множите на ноль своим поведением. Вы сегодня рассказываете, что секретарь моей комиссии, как он заботится о докторах, а сам ездит и раздаёт маски, вместо того чтобы закупить ШВЛ (Аппарат искусственной вентиляции легких - прим). В чём я обманул кого-то?! Вы только что заявили 5 минут назад. Сейчас ответьте! Опровергните свои лживые слова! - заявил Федор Барна.

В свою очередь Виктория Москаленко рассказала, что сегодняшняя комиссия облсовета по вопросам бюджета, где обсуждали вопросы выделения денег на борьбу с коронавирусом, не собирается из-за недоверия депутатов к её главе Фёдору Барне. Депутат ответил, что готов прислушиваться к мнению депутатов, относительно вопросов распределения средств во время пандемии.

— Вопрос был, почему комиссия не собирается под руководством Фёдора Петровича Барны. Я отметила, что что к вам нет доверия от депутатов и не едут на комиссию, - отметила Виктория Москаленко. — А в чем обманул я?, - поинтересовался Федор Барна. — Я отметила, что вы подвели депутатов и они не доверяют вам, - Виктория Москаленко. — Вы сказали, что я служу 4 этажу (Николаевская ОГА - прим.). Я рассказываю, что по законодательству бюджет подаёт облгосадминистрация. Мы обязаны его рассмотреть, - Федор Барна. — Вы готовы его рассматривать с одном вопросом? (о выделении средств на борьбу с коронавирусом - прим), - Виктория Москаленко. — Я готов рассматривать в том виде, который подала администрация, прислушиваться к мнению депутатов, выносить на рассмотрение каждый пункт, отклонять то, что не устраивает большинство. Чтобы мы вышли в зал консолидированно, - Федор Барна. — Мы не можем собирать людей, у нас дистанция, - подытожила Виктория Москаленко.

В итоге Фёдор Барна заявил, что глава облсовета угрожала уволить людей за явку на бюджетную комиссию, добавив, что нельзя манипулировать в своих заявлениях на теме коронавируса.

— Я вам еще раз говорю, я вынужден сейчас буду поехать в ДБР, написать заявление и я скажу, что лично вы звонили ночью - я сделал скриншоты - не собирать комиссию. Звонили куратору комиссии и запретили приходить на работу. Вы угрожали уволить людей. Вы просто лживая тварь бл*ть, Виктория Викторовна. Извините. Тварь - это божие создание. Перестаньте врать людям. Уважайте статут президента, он сказал, что люди, которые манипулируют на коронавирусе, являются мародёрами. Вы политический мародёр, я это ответственно заявляю, - подытожил Федор Барна.

Ранее сообщалось, что Виктория Москаленко раскритиковала проект бюджета облгосадминистрации о распределении 90 миллионов гривен на строительство дорог и футбольных полей в условиях пандемии коронавируса.

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что депутаты облсовета настроены голосовать исключительно за распределение денег на медицинские учреждения и медработников во время карантина, вызванного распространением коронавируса в Украине.

Также Виктория Москаленко возмутилась, тем что управление здравоохранения Николаевской ОГА замалчивает проблему нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких.

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник считает, что депутаты облсовета должны объединиться для помощи в борьбе с распространением коронавирусного заболевания.