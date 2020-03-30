Летние Олимпийские игры отложены на год из-за пандемии коронавируса и пройдут в 2021 году в период с 23 июля по 8 августа.

Об этом сообщает The New York Times.

Летние Олимпийские игр перенесли из-за пандемии коронавируса. Игры перенесли на 2021 год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа. В связи с этим также будет изменен график тренировок для спортсменов.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объяснил, что была выбрана эта дата, чтобы предоставить организаторам максимальное время для борьбы с последствиями коронавируса.

Отмечается, что отсрочка повлекла за собой целый ряд сложностей для организаторов в вязи с планированием. Изменения касаются ряда сторон, чьи интересы затронуты.



