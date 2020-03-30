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Летние Олимпийские игры отложены на год из-за пандемии коронавируса и пройдут в 2021 году в период с 23 июля по 8 августа.
Об этом сообщает The New York Times.
Летние Олимпийские игр перенесли из-за пандемии коронавируса. Игры перенесли на 2021 год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа. В связи с этим также будет изменен график тренировок для спортсменов.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объяснил, что была выбрана эта дата, чтобы предоставить организаторам максимальное время для борьбы с последствиями коронавируса.
Отмечается, что отсрочка повлекла за собой целый ряд сложностей для организаторов в вязи с планированием. Изменения касаются ряда сторон, чьи интересы затронуты.
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Летние Олимпийские игры отложены на год из-за пандемии коронавируса и пройдут в 2021 году в период с 23 июля по 8 августа.
Об этом сообщает The New York Times.
Летние Олимпийские игр перенесли из-за пандемии коронавируса. Игры перенесли на 2021 год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа. В связи с этим также будет изменен график тренировок для спортсменов.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объяснил, что была выбрана эта дата, чтобы предоставить организаторам максимальное время для борьбы с последствиями коронавируса.
Отмечается, что отсрочка повлекла за собой целый ряд сложностей для организаторов в вязи с планированием. Изменения касаются ряда сторон, чьи интересы затронуты.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа