Укриття в одній з миколаївських шкіл, квітень 2024 року, фото «НикВести»

Миколаївська обласна військова адміністрація надіслала Міністерству освіти і науки перелік шкіл, в яких за державний кошт розраховують облаштувати укриття.

Йдеться про облаштування протирадіаційних укриттів та споруд подвійного призначення у 10 школах області на загальну суму близько 300 мільйонів гривень, повідомили «НикВести» в Миколаївській ОВА.

У переліку навчальні заклади:

Баштанського району (Снігурівський ліцей №3);

(Снігурівський ліцей №3); Миколаївського району (Миколаївський ліцей №38, Березанський ліцей, Новофедорівський ліцей);

(Миколаївський ліцей №38, Березанський ліцей, Новофедорівський ліцей); Вознесенського району (Богданівський ліцей з гімназією та початковою школою, Олександрівський ліцей імені Тараса Шевченко, Прибузький ліцей);

(Богданівський ліцей з гімназією та початковою школою, Олександрівський ліцей імені Тараса Шевченко, Прибузький ліцей); Первомайського району (Врадіївський ліцей №2, Первомайський ліцей «Ерудит», Арбузинський ліцей №2).

Ці навчальні заклади ОВА обрала з переліку тих, які подали місцеві ради до екосистеми DREAM та які відповідають визначеним Каміном вимогам. Тепер комісія Міносвіти має визначати перелік закладів, в яких будуть облаштовувати укриття.

«В установленому порядку обласна військова адміністрація підтримала в повному обсязі всі отримані проєктні заявки та подала на розгляд Міністерству освіти і науки України перелік проєктів, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом захисних споруд цивільного захисту у закладах загальної середньої освіти Миколаївської області», – сказали в ОВА.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

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