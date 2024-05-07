У Миколаївській області обліковують близько 50% від необхідної кількості укриттів відповідно до кількості населення.

Про це розповіла заступниця начальника управління з питань цивільного захисту Миколаївської ОВА Олена Горбачова, пишуть «НикВести».

При тому вона зазначила, що не усі укриття, які обліковує управління доступні для населення.

— У нас створено 1510 об'єктів фонду споруд цивільного захисту. На жаль, вони не забезпечує 100% укриття населення. Це десь на 52-53%. Ми ще повинні розуміти, що не всі укриття можливо застосувати для укриття населення, тому що є укриття на режимних об'єктах. Вони обліковуються, але вони не застосовуються для укриття населення, — сказала Олена Горбачова.

Модульне укриття у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Разом з тим вона зазначила, що з початку 2024 року фонд споруд цивільного захисту на Миколаївщині збільшився на 61 сховище.

— Ми наростили вже за оцей період ще 61 об'єкт, і покращили стан по 92 спорудам, — сказала Олена Горбачова.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема – Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 – на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

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