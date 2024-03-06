Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: НикВести.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що якщо місцеві мешканці виявлять зачинене на замок укриття або сховище під час повітряної тривоги, вони можуть викликати поліцію.

Так міський голова прокоментував публікацію «НикВести» щодо ситуації з нещодавно відремонтованим укриттям, яке виявилось замкненим під час повітряної тривоги. Найпростіше укриття знаходиться у підвалі багатоповерхового будинку за адресою вулиця Силікатна, 267, у Центральному районі Миколаєва.

Олександр Сєнкевич впевнений, що у таких випадках потрібно одразу сповіщати поліцію.

— У поліції є цілий список того, що вони мають робити, ця інформація зараз під особистим поглядом міністра МВС. Тому не треба соромитися, не треба боятися.Телефонуйте в поліцію, залишайте анонімно інформацію про те, що тут, в укритті, на такій-то вулиці та під’їзді, хтось повісив замок, — сказав Олександр Сєнкевич.

Очільник міста наголосив, що якщо такі навісні замки будуть помічені – їх будуть зрізати.

— Якщо ми будемо бачити такі навісні замки, які вішають голови ОСББ, жителі будинків, боючись того, що туди будуть проходити люди без певного місця проживання – ми будемо зрізати ці замки разом з петлями і усім, що там буде, а поліція буде проводити розслідування, щоб притягнути до відповідальності тих, хто це зробить. Повторюю для всіх раз і назавжди, — сказав він.

За словами Олександра Сєнкевича, якщо голови ОСББ або жителі дому хвилюються, що хтось може проникнути в укриття, їм потрібно найняти людину, яка буде контролювати роботу сховища під час кожної повітряної тривоги. Проте, зазначив він, якщо такий черговий буде призначений, але укриття все одно буде зачинено, ця людина може бути притягнута до кримінальної відповідальністі.

Ситуація з укриттями в Миколаєві

Нагадаємо, що Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по свій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Голова ОВА Віталій Кім зазначив, що 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.

Водночас майже половина жителів Миколаєва, 47%, оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

В травні 2023 року Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.

Наприкінці серпня 2023 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив,що незадоволений укриттями у школах Миколаївщини.

Після цього керівниця управління освіти Миколаївської міськради Ганна Личко заявила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 на етапі планування. Тоді ж у Миколаївській міській раді заявляли про те, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця заключив 27 прямих договорів на розробку проектно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.