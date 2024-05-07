Кладовище в Южному. Фото: «Южний. Інфо»

На міському кладовищі у Южному на Одещині планують побудувати колумбарій вартістю 3 мільйони 620 тисяч гривень.

Тендер опублікований на сайті публічних закупівель Prozorro, повідомляють «НикВести».

Замовником робіт виступає Управління Южненського капбудівництва міської ради.

Додатково у 2023 році мерія вже витратила 156 тисяч гривень на розробку проектно-кошторисної документації обʼєкта. Підрядник має завершити ремонтні роботи протягом шести місяців. Фінансування будівництва здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету Южного, зокрема бюджету розвитку.

Місцева влада пояснює необхідність колумбарію зростанням популярності кремації серед мешканців. Колумбарій запропонує більше місць для зберігання праху, передбачаючи 546 місць у шести секціях з нішами. Кожна ніша буде містити ім'я померлого, дати його життя, а також вазу для квітів.

— Зараз урни, як правило, закопують прямо в могили родичів, але місць дедалі менше і менше, – цитує «Думська».

Як відомо, що питання необхідності колумбарію в нашій громаді порушувалось ще у лютому 2022-го посадовці виходили на місце і обговорювали варіанти, де саме буде знаходитися ця споруда. Директор КП «Ритуальні послуги» Олександр Романенко заявляв виданню «Южний.Інфо», южненці неодноразово зверталися з проханням визначити на міському цвинтарі для їхніх родичів місце для поховання урни з прахом, такі сьогодні розташовані хаотично в різних секторах цвинтаря.

— Зараз у нас є на цвинтарі невеликі острівці, де ми надаємо місце для поховання урн з прахом померлих, але час іде і кількість кремованих збільшується (2019 рік – 9 людей ; 2020 рік – 21 людина ; 2021 рік – 24 людини). Для поховання урн виділяється земельна ділянка розміром 80 на 80 см. Зовсім скоро таких місць вже не залишиться і тоді постане питання, а де проводити поховання урн. Планується, що колумбарна стінка виконуватиме дві функції: огороджувальну і як місце для поховання. Та частина паркану, яка зараз встановлена при в'їзді на цвинтар, буде демонтована, а на її місці розмістимо колумбарій. В один осередок можна буде помістити кілька урн, – пояснив Олександр Романенко.

Нагадаємо, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Одним із варіантів, який розглядається — облаштування колумбарію.