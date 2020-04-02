В Офисе президента Украины ожидают официальных результатов расследования правоохранителей по записям с участием брата главы ОП Андрея Ермака Дениса и отмечают, что эти разговоры не привели к назначениям на какие-либо посты в органах государственной власти.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Офисом Президента.

«Нынешняя власть Украины имеет нулевую толерантность к коррупции, независимо от структуры: Офис президента это или парламент. Ситуация с обнародованными записями, в которых фигурирует брат главы Офиса президента, продемонстрировала, сколько людей привыкли к аферам, когда решать государственные дела можно за взятки», — отметилив ОП.

В Офисе Президента добавили, что разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, и никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались.

«Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены — также, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежку», — считают в ОП.

Служба безопасности в данный момент проводит допросы обеих сторон: и брата главы Офиса президента Дениса Ермака, и народного депутата из фракции «Слуги народа» Гео Лероса, который вынес полученные пленки в публичную плоскость.

«НАБУ открыло дело по заявлению народного депутата, ГБР — по заявлению руководителя ОП. Офис Президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей. Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость — главное», — подчеркнули в ОП.

Ранее появилась информация, что почти 60 депутатов фракции «Слуга народа» хотят встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно пленок, где брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности.

Напомним, журналисты-расследователи установили нескольких фигурантов записей, где брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы договаривается о назначении разных людей на государственные должности.