Почти 60 депутатов фракции «Слуга народа» хотят встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно пленок, где брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности.

Об этом «Бабелю» сообщил собеседник в «Слуге народа».

Депутатов фракции также поразили материалы от Bihus.Іnfo, где рассказывают, что Денис Ермак, вроде бы, пытался организовывать кампанию по уничтожению крупнейшего частного порта Украины «ТИС», который расположен в Одессе, и его международных партнеров.

По данным источника, встречи с президентом хотят в первую очередь те депутаты, которые ранее подписывали заявление против создания консультативного совета с ОРДЛО.

Напомним, ранее, журналисты-расследователи установили нескольких фигурантов записей, где брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы договаривается о назначении разных людей на государственные должности.