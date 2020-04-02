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Почти 60 депутатов фракции «Слуга народа» хотят встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно пленок, где брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности.
Об этом «Бабелю» сообщил собеседник в «Слуге народа».
Депутатов фракции также поразили материалы от Bihus.Іnfo, где рассказывают, что Денис Ермак, вроде бы, пытался организовывать кампанию по уничтожению крупнейшего частного порта Украины «ТИС», который расположен в Одессе, и его международных партнеров.
По данным источника, встречи с президентом хотят в первую очередь те депутаты, которые ранее подписывали заявление против создания консультативного совета с ОРДЛО.
Напомним, ранее, журналисты-расследователи установили нескольких фигурантов записей, где брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы договаривается о назначении разных людей на государственные должности.
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Почти 60 депутатов фракции «Слуга народа» хотят встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно пленок, где брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности.
Об этом «Бабелю» сообщил собеседник в «Слуге народа».
Депутатов фракции также поразили материалы от Bihus.Іnfo, где рассказывают, что Денис Ермак, вроде бы, пытался организовывать кампанию по уничтожению крупнейшего частного порта Украины «ТИС», который расположен в Одессе, и его международных партнеров.
По данным источника, встречи с президентом хотят в первую очередь те депутаты, которые ранее подписывали заявление против создания консультативного совета с ОРДЛО.
Напомним, ранее, журналисты-расследователи установили нескольких фигурантов записей, где брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы договаривается о назначении разных людей на государственные должности.