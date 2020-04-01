|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:30
|Заход солнца:
|19:21
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|06:33
|Заход солнца:
|19:30
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.4 грн
|28.05 грн
|EUR
|29.95 грн
|30.7 грн
Брат главы Офиса президента Андрея Ермака, Денис Ермак заявил, что он как свободный гражданин Украины имеет право встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Прокомментирую эти пленки. Ну, во-первых, по закону Украины я свободный гражданин, имеющий право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, проектами, брать на рассмотрение их резюме и тому подобное. Я не государственный чиновник и у меня есть ОО Украинское Бюро Национального Развития, которое занимается разработками, научными адаптациями проектов, связанных с экономикой, соционикой. Тот факт, что мой брат работает в Офисе президента не должен ограничивать мои законные права на трудовую деятельность. Я украинский гражданин и свои права знаю. На пленках я встречаюсь с разными людьми, которые предлагают различные проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы, которые есть в соответствующих структурах, - написал Денис Ермак.
Денис Ермак отметил, что не знает, кто записал эти пленки, но назвал их нарезкой с вырванным контекстом.
— Кстати - кто писал эти пленки мне сожалению неизвестно ... а очень обидно, потому что делать «нарезку» с вырванным контекста - это уже проходили много много людей, - отметил Денис Ермак.
Ранее, журналисты-расследователи установили нескольких фигурантов записей, где брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы договаривается о назначении разных людей на государственные должности.
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Брат главы Офиса президента Андрея Ермака, Денис Ермак заявил, что он как свободный гражданин Украины имеет право встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Прокомментирую эти пленки. Ну, во-первых, по закону Украины я свободный гражданин, имеющий право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, проектами, брать на рассмотрение их резюме и тому подобное. Я не государственный чиновник и у меня есть ОО Украинское Бюро Национального Развития, которое занимается разработками, научными адаптациями проектов, связанных с экономикой, соционикой. Тот факт, что мой брат работает в Офисе президента не должен ограничивать мои законные права на трудовую деятельность. Я украинский гражданин и свои права знаю. На пленках я встречаюсь с разными людьми, которые предлагают различные проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы, которые есть в соответствующих структурах, - написал Денис Ермак.
Денис Ермак отметил, что не знает, кто записал эти пленки, но назвал их нарезкой с вырванным контекстом.
— Кстати - кто писал эти пленки мне сожалению неизвестно ... а очень обидно, потому что делать «нарезку» с вырванным контекста - это уже проходили много много людей, - отметил Денис Ермак.
Ранее, журналисты-расследователи установили нескольких фигурантов записей, где брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы договаривается о назначении разных людей на государственные должности.