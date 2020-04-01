Брат главы Офиса президента Андрея Ермака, Денис Ермак заявил, что он как свободный гражданин Украины имеет право встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Прокомментирую эти пленки. Ну, во-первых, по закону Украины я свободный гражданин, имеющий право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, проектами, брать на рассмотрение их резюме и тому подобное. Я не государственный чиновник и у меня есть ОО Украинское Бюро Национального Развития, которое занимается разработками, научными адаптациями проектов, связанных с экономикой, соционикой. Тот факт, что мой брат работает в Офисе президента не должен ограничивать мои законные права на трудовую деятельность. Я украинский гражданин и свои права знаю. На пленках я встречаюсь с разными людьми, которые предлагают различные проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы, которые есть в соответствующих структурах, - написал Денис Ермак.

Денис Ермак отметил, что не знает, кто записал эти пленки, но назвал их нарезкой с вырванным контекстом.

— Кстати - кто писал эти пленки мне сожалению неизвестно ... а очень обидно, потому что делать «нарезку» с вырванным контекста - это уже проходили много много людей, - отметил Денис Ермак.

Ранее, журналисты-расследователи установили нескольких фигурантов записей, где брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы договаривается о назначении разных людей на государственные должности.