Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующие поставки медицинских средств из Китая первоочередно будут направлены в Черновицкую и Тернопольскую область.

Об этом он сказал в своем традиционном видеообращении.

«Следующие грузы из Китая будут, прежде всего, направлены в Тернопольскую и Черновицкую области, где ситуация сложная», — отметил Владимир Зеленский.

Он также сообщил, что после обращения врачей из Монастыриска Тернопольской области были проведены переговоры с департаментом здравоохранения.

«Состав медицинского персонала полностью укомплектован и продолжает работать, за что им большое спасибо», — заявил он.

По его словам, на сегодняшний день в местной больнице Монастыриска есть четыре аппарата ИВЛ, и местное управление закупит еще.

«Работники обеспечены костюмами и респираторами на ближайшие дни, продолжается работа над полным обеспечением их всем необходимым. Решается вопрос достаточного обеспечения и других больниц региона, в частности Козивского района. С этой целью сегодня на Тернопольщину отправился главный санитарный врач Виктор Ляшко», — рассказал он.

Ранее сообщалось, жители Монастыриского района Тернопольской области заявляют о критической ситуации с распространением в регионе коронавируса и неудовлетворительном обеспечении местной больницы и медиков средствами защиты и лекарствами.

Напомним, что Монастыриская районная государственная администрация Тренопольской области попросила Министерство здравоохранения обеспечить их медицинскими средствами, которых не хватает. Но в ведомстве на их обращения не отвечают.