Журналистке и телеведущей Янине Соколовой сообщили о заморозке проекта «Как вам не стыдно» на телеканале «Украина 24» якобы из-за пандемии коронавируса.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

— Вчера вышел третий выпуск программы «Как вам не стыдно». В нем мы говорили о некомфортном - расследование об Укрспирте, о сокращении бюджета на культуру, образовании, молодежи, спорте и социальных выплатах, неспособности власти справиться с коронавирусом. И в конце включился Гео Лерос и рассказал о Ермаке, его методах мести и пленках. Сегодня утром канал «Украина 24» сообщил о заморозке проекта к осени, ссылаясь на карантин, — написала Янина Соколова.

Телеведущая не уверена, выйдет ли ее передача осенью на «Украина 24». Однако Янина Соколова сообщила, что следующий выпуск ее команда создаст собственными силами и выйдут в эфир на ютубе.

Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей. В свою очередь Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата, и опубликовал новые видео.