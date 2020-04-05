Правительство провинции Чеджу в Южной Корее подало в суд на двух туристок, посетивших регион, когда они уже были больны коронавирусом.

Об этом пишет CNN.

52-летняя женщина и ее 19-летняя дочь вернулись в Южную Корею после обучения за границей в Бостоне. Мать и дочь прибыли в Чеджу, который является популярным местом отдыха корейцев, 20 марта, несмотря на то, что дочери посоветовали пройти карантин.

Симптомы коронавируса начали проявляться у девушки 21 марта, но она, вместе с матерью, оставалась на острове еще четыре дня, общаясь с примерно 47 людьми в 20 населенных пунктах. По возвращению в Сеул обе женщины сдали тесты на коронавирус, которые оказались позитивными.

Провинция подала гражданский иск против женщин в районный суд Чеджу, требуя возмещения ущерба в 132 млн вон ($107 тыс.). К иску присоединились два жителя провинции и два предприятия, которые с момента взаимодействия с женщинами были вынуждены закрыться и самоизолироваться.

В иске также подчеркивается, что мать девушки «активно участвовала в незаконной деятельности дочери», включая то, что предоставила ей средства на поездку. Поэтому женщину также считают виновной.

Напомним, в Киеве выписали протокол о нарушении режима самоизоляции девушке, вернувшейся с отдыха из Бангкока. Она должна была проходить самоизоляцию в Николаеве. Теперь ей придется выплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.