|Скорость ветра:
|3.6 м/с
|Восход солнца:
|06:22
|Заход солнца:
|19:27
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:24
|Заход солнца:
|19:37
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.1 грн
|27.65 грн
|EUR
|29.2 грн
|29.86 грн
Правительство провинции Чеджу в Южной Корее подало в суд на двух туристок, посетивших регион, когда они уже были больны коронавирусом.
Об этом пишет CNN.
52-летняя женщина и ее 19-летняя дочь вернулись в Южную Корею после обучения за границей в Бостоне. Мать и дочь прибыли в Чеджу, который является популярным местом отдыха корейцев, 20 марта, несмотря на то, что дочери посоветовали пройти карантин.
Симптомы коронавируса начали проявляться у девушки 21 марта, но она, вместе с матерью, оставалась на острове еще четыре дня, общаясь с примерно 47 людьми в 20 населенных пунктах. По возвращению в Сеул обе женщины сдали тесты на коронавирус, которые оказались позитивными.
Провинция подала гражданский иск против женщин в районный суд Чеджу, требуя возмещения ущерба в 132 млн вон ($107 тыс.). К иску присоединились два жителя провинции и два предприятия, которые с момента взаимодействия с женщинами были вынуждены закрыться и самоизолироваться.
В иске также подчеркивается, что мать девушки «активно участвовала в незаконной деятельности дочери», включая то, что предоставила ей средства на поездку. Поэтому женщину также считают виновной.
Напомним, в Киеве выписали протокол о нарушении режима самоизоляции девушке, вернувшейся с отдыха из Бангкока. Она должна была проходить самоизоляцию в Николаеве. Теперь ей придется выплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Правительство провинции Чеджу в Южной Корее подало в суд на двух туристок, посетивших регион, когда они уже были больны коронавирусом.
Об этом пишет CNN.
52-летняя женщина и ее 19-летняя дочь вернулись в Южную Корею после обучения за границей в Бостоне. Мать и дочь прибыли в Чеджу, который является популярным местом отдыха корейцев, 20 марта, несмотря на то, что дочери посоветовали пройти карантин.
Симптомы коронавируса начали проявляться у девушки 21 марта, но она, вместе с матерью, оставалась на острове еще четыре дня, общаясь с примерно 47 людьми в 20 населенных пунктах. По возвращению в Сеул обе женщины сдали тесты на коронавирус, которые оказались позитивными.
Провинция подала гражданский иск против женщин в районный суд Чеджу, требуя возмещения ущерба в 132 млн вон ($107 тыс.). К иску присоединились два жителя провинции и два предприятия, которые с момента взаимодействия с женщинами были вынуждены закрыться и самоизолироваться.
В иске также подчеркивается, что мать девушки «активно участвовала в незаконной деятельности дочери», включая то, что предоставила ей средства на поездку. Поэтому женщину также считают виновной.
Напомним, в Киеве выписали протокол о нарушении режима самоизоляции девушке, вернувшейся с отдыха из Бангкока. Она должна была проходить самоизоляцию в Николаеве. Теперь ей придется выплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.