Первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, о чем говорили президент Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак на встрече с депутатами касательно обнародованных депутатом Гео Леросом видеозаписей.

Об этом он рассказал РБК-Украина.

По его словам, на встрече с депутатами Владимир Зеленский подчеркнул, что он и вся его команда «ничем таким не занимаются», соответственно, оправдываться в этой ситуации было бы несправедливо.

— Очевидно, что никаких неприкосновенных нет, и пусть силовики расследуют: кто виноват в этой ситуации — того пусть и сажают, если есть за что, - приводит слова президента Александр Корниенко.

В свою очередь, Андрей Ермак в очередной раз заявил, что он не имеет отношения к фактам, озвученных на видео.

— Раскрыл некоторые подробности личной истории — не считаю, что это необходимо публично раскрывать, - отметил Александр Корниенко.

Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей. В свою очередь Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата, и опубликовал новые видео.