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Первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, о чем говорили президент Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак на встрече с депутатами касательно обнародованных депутатом Гео Леросом видеозаписей.
Об этом он рассказал РБК-Украина.
По его словам, на встрече с депутатами Владимир Зеленский подчеркнул, что он и вся его команда «ничем таким не занимаются», соответственно, оправдываться в этой ситуации было бы несправедливо.
— Очевидно, что никаких неприкосновенных нет, и пусть силовики расследуют: кто виноват в этой ситуации — того пусть и сажают, если есть за что, - приводит слова президента Александр Корниенко.
В свою очередь, Андрей Ермак в очередной раз заявил, что он не имеет отношения к фактам, озвученных на видео.
— Раскрыл некоторые подробности личной истории — не считаю, что это необходимо публично раскрывать, - отметил Александр Корниенко.
Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей. В свою очередь Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата, и опубликовал новые видео.
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Первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, о чем говорили президент Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак на встрече с депутатами касательно обнародованных депутатом Гео Леросом видеозаписей.
Об этом он рассказал РБК-Украина.
По его словам, на встрече с депутатами Владимир Зеленский подчеркнул, что он и вся его команда «ничем таким не занимаются», соответственно, оправдываться в этой ситуации было бы несправедливо.
— Очевидно, что никаких неприкосновенных нет, и пусть силовики расследуют: кто виноват в этой ситуации — того пусть и сажают, если есть за что, - приводит слова президента Александр Корниенко.
В свою очередь, Андрей Ермак в очередной раз заявил, что он не имеет отношения к фактам, озвученных на видео.
— Раскрыл некоторые подробности личной истории — не считаю, что это необходимо публично раскрывать, - отметил Александр Корниенко.
Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей. В свою очередь Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата, и опубликовал новые видео.