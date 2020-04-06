Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Reuters.

Также в связи с коронавирусом, Япония объявит чрезвычайное положение. При этом, в японском правительстве обещают, что супермаркеты продолжат работать, а работу транспорта останавливать не будут.

Часть из 108 трлн иен правительство Японии планирует потратить на прямые выплаты гражданам страны. На это уйдет не менее 6 трлн иен или $54,97 млрд. 26 трлн иен ($238,26 млрд) потратят н то, чтобы отсрочить налоговые платежи для бизнеса.

Ранее $2 трлн на поддержку экономики выделило правительство США. Часть этой помощи решили распределить между людьми в виде разовых выплат по $1200.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о выделении 50 миллиардов евро для помощи пострадавшим от вспышки коронавируса странам.