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Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Reuters.
Также в связи с коронавирусом, Япония объявит чрезвычайное положение. При этом, в японском правительстве обещают, что супермаркеты продолжат работать, а работу транспорта останавливать не будут.
Часть из 108 трлн иен правительство Японии планирует потратить на прямые выплаты гражданам страны. На это уйдет не менее 6 трлн иен или $54,97 млрд. 26 трлн иен ($238,26 млрд) потратят н то, чтобы отсрочить налоговые платежи для бизнеса.
Ранее $2 трлн на поддержку экономики выделило правительство США. Часть этой помощи решили распределить между людьми в виде разовых выплат по $1200.
Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о выделении 50 миллиардов евро для помощи пострадавшим от вспышки коронавируса странам.
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Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Reuters.
Также в связи с коронавирусом, Япония объявит чрезвычайное положение. При этом, в японском правительстве обещают, что супермаркеты продолжат работать, а работу транспорта останавливать не будут.
Часть из 108 трлн иен правительство Японии планирует потратить на прямые выплаты гражданам страны. На это уйдет не менее 6 трлн иен или $54,97 млрд. 26 трлн иен ($238,26 млрд) потратят н то, чтобы отсрочить налоговые платежи для бизнеса.
Ранее $2 трлн на поддержку экономики выделило правительство США. Часть этой помощи решили распределить между людьми в виде разовых выплат по $1200.
Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о выделении 50 миллиардов евро для помощи пострадавшим от вспышки коронавируса странам.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь