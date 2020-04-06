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В Украине в состоянии готовности находятся восемь воздушных судов для проведения аэромедицинской эвакуации больных коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
«В Украине в состоянии готовности к проведению аэромедицинской эвакуации находится восемь воздушных судов, три — это суда Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пять единиц — Национальной гвардии Украины. В сложных случаях они смогут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения, которые могут провести реанимационные мероприятия на территории нашей страны», — об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Он рассказал, что всего за прошедшие сутки количество выездов экстренной медицинской помощи составило 13744, из них вызовов с подозрением на коронавирус было 89. Все 89 человек были госпитализированы в учреждения здравоохранения.
По словам Виктора Ляшко, параллельно в каждом регионе работают мобильные бригады для забора образцов на тестирование. За минувшие сутки эти бригады забрали 676 образцов биологического материала, которые доставлены в вирусологические лаборатории для проведения тестирования.
Напомним, для украинцев, которые чувствуют симптомы, похожие на коронавирус COVID-19, запустили специальный чат-бот. С его помощью можно самостоятельно оценить состояние своего здоровья.
Ранее глава МОЗ сообщил, что в Украине за государственные средства будут лечить тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.
Также врач высшей категории, реаниматолог Андрей Янтарь объяснил, почему на территории Николаевской области не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции.
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В Украине в состоянии готовности находятся восемь воздушных судов для проведения аэромедицинской эвакуации больных коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
«В Украине в состоянии готовности к проведению аэромедицинской эвакуации находится восемь воздушных судов, три — это суда Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пять единиц — Национальной гвардии Украины. В сложных случаях они смогут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения, которые могут провести реанимационные мероприятия на территории нашей страны», — об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Он рассказал, что всего за прошедшие сутки количество выездов экстренной медицинской помощи составило 13744, из них вызовов с подозрением на коронавирус было 89. Все 89 человек были госпитализированы в учреждения здравоохранения.
По словам Виктора Ляшко, параллельно в каждом регионе работают мобильные бригады для забора образцов на тестирование. За минувшие сутки эти бригады забрали 676 образцов биологического материала, которые доставлены в вирусологические лаборатории для проведения тестирования.
Напомним, для украинцев, которые чувствуют симптомы, похожие на коронавирус COVID-19, запустили специальный чат-бот. С его помощью можно самостоятельно оценить состояние своего здоровья.
Ранее глава МОЗ сообщил, что в Украине за государственные средства будут лечить тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.
Также врач высшей категории, реаниматолог Андрей Янтарь объяснил, почему на территории Николаевской области не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь