В Украине в состоянии готовности находятся восемь воздушных судов для проведения аэромедицинской эвакуации больных коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«В Украине в состоянии готовности к проведению аэромедицинской эвакуации находится восемь воздушных судов, три — это суда Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пять единиц — Национальной гвардии Украины. В сложных случаях они смогут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения, которые могут провести реанимационные мероприятия на территории нашей страны», — об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он рассказал, что всего за прошедшие сутки количество выездов экстренной медицинской помощи составило 13744, из них вызовов с подозрением на коронавирус было 89. Все 89 человек были госпитализированы в учреждения здравоохранения.

По словам Виктора Ляшко, параллельно в каждом регионе работают мобильные бригады для забора образцов на тестирование. За минувшие сутки эти бригады забрали 676 образцов биологического материала, которые доставлены в вирусологические лаборатории для проведения тестирования.

Напомним, для украинцев, которые чувствуют симптомы, похожие на коронавирус COVID-19, запустили специальный чат-бот. С его помощью можно самостоятельно оценить состояние своего здоровья.

Ранее глава МОЗ сообщил, что в Украине за государственные средства будут лечить тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.

Также врач высшей категории, реаниматолог Андрей Янтарь объяснил, почему на территории Николаевской области не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции.