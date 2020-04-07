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Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявил о внесении организации «Российское имперское движение» и трех ее руководителей в список террористов.
Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В сообщении, в частности, отмечается, что в список террористических организаций внесено «Российское имперское движение», зарегистрированное в Санкт-Петербурге, также упоминается как «Российский имперский легион», «Имперский легион» и т.п.
Против этой организации введены соответствующие санкции.
Кроме того, ограничения введены против трех лидеров движения: Дениса Гариева, Николая Трущалова и Станислава Воробьева.
Напомним, в начале марта Соединенные штаты Америки исключили из своего санкционного списка 7 российских нефтегазовых компаний.
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Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявил о внесении организации «Российское имперское движение» и трех ее руководителей в список террористов.
Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В сообщении, в частности, отмечается, что в список террористических организаций внесено «Российское имперское движение», зарегистрированное в Санкт-Петербурге, также упоминается как «Российский имперский легион», «Имперский легион» и т.п.
Против этой организации введены соответствующие санкции.
Кроме того, ограничения введены против трех лидеров движения: Дениса Гариева, Николая Трущалова и Станислава Воробьева.
Напомним, в начале марта Соединенные штаты Америки исключили из своего санкционного списка 7 российских нефтегазовых компаний.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь