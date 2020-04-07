Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявил о внесении организации «Российское имперское движение» и трех ее руководителей в список террористов.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В сообщении, в частности, отмечается, что в список террористических организаций внесено «Российское имперское движение», зарегистрированное в Санкт-Петербурге, также упоминается как «Российский имперский легион», «Имперский легион» и т.п.

Против этой организации введены соответствующие санкции.

Кроме того, ограничения введены против трех лидеров движения: Дениса Гариева, Николая Трущалова и Станислава Воробьева.

Напомним, в начале марта Соединенные штаты Америки исключили из своего санкционного списка 7 российских нефтегазовых компаний.