Министерство здравоохранения Украины обратилось к главам областных государственных администраций с просьбой пересмотреть местные бюджеты и найти деньги на доплаты медицинским работникам, задействованным в лечении больных на кооронавирусное заболевание COVID-19.

Об этом свидетельствует копия соответствующего письма от Минздрава.

В документе говорится о том, что с целью обеспечения выплат доплат к заработной плате медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения, которые в марте 2020 года непосредственно были заняты лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 согласно приказа Министерства труда и соцполитики №145, Минздрав утвердил перечень работников, которым должна быть осуществлена такая доплата.

«Для обеспечения выполнения приказа №145 просим пересмотреть соответствующие местные бюджеты, принять решение о выделении дополнительных средств на назначения доплат медицинским и другим работникам из местных бюджетов и прислать копии этих решений в Министерство здравоохранения», - говорится в письме.

Как известно, 27 марта Николаевский областной совет принял решение о перераспределении бюджета области, согласно которому было принято решение о выделении 10 миллионов гривен на доплаты медработникам. Ранее Николаевская облгосадминистрация опубликовала разъяснение, почему не выполняется решение сессии областного совета о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19.

«До сих пор решение областного совета не выполняется Николаевской ОГА, о чем неоднократно говорила глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко», - говорится в публикации на странице облсовета в Facebook.

Ранее сообщалось, что главный врач Николаевкого областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам.

Отметим, что ранее Национальная служба здоровья Украины отчиталась, что заключила договоры со всеми 18 инфекционными больницами страны. На их финансирование предусмотрено 333 миллиона 962 тысячи гривен. Об этом говорится в публикации на сайте НСЗУ от 3 апреля.

Также сообщается, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, НСЗУ перераспределила 906 миллионов гривен с программы медицинских гарантий, и решением Кабмина они были направлены в качестве субвенции в регионы - на поддержку деятельности больниц во время пандемии. Из этих средств местная власть может поддержать те больницы, которые определит, в том числе и инфекционные.

В Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.