Николаевский политик Артем Ильюк выступил с предложением уволить с занимаемых должностей главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника и главу Николаевского облсовета Викторию Москаленко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Ильюка, оба чиновника проваливают работу по поддержке медицины в Николаевской области. Из-за их междоусобных конфликтов страдают больницы всего региона.

«Это два человека, которые в сложнейшее время эпидемии решили поиграть в политический пинг-понг. Вместо работы они соревнуются обвинениями друг друга в СМИ. И всё. Самое страшное, что прямо сейчас от их политиканства страдают наши больницы, в первую очередь - областная инфекционка. И страдают не только врачи и медсестры, но и пациенты - жители области», - написал Артем Ильюк.

Артем Ильюк считает, что Президенту Украины следует уволить губернатора Николаевщины Александра Стадника. То же касается и главы областного совета Виктории Москаленко, которую может уволить с должности депутатский корпус облсовета. Но последний, по словам Ильюка, также заигрался в политику и «превратился в биржу политических спекуляций».

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам.

В Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.



