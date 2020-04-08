|Скорость ветра:
|2.6 м/с
|Восход солнца:
|06:17
|Заход солнца:
|19:31
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|06:18
|Заход солнца:
|19:41
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27 грн
|27.5 грн
|EUR
|29.15 грн
|29.86 грн
Николаевский политик Артем Ильюк выступил с предложением уволить с занимаемых должностей главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника и главу Николаевского облсовета Викторию Москаленко.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По мнению Ильюка, оба чиновника проваливают работу по поддержке медицины в Николаевской области. Из-за их междоусобных конфликтов страдают больницы всего региона.
«Это два человека, которые в сложнейшее время эпидемии решили поиграть в политический пинг-понг. Вместо работы они соревнуются обвинениями друг друга в СМИ. И всё. Самое страшное, что прямо сейчас от их политиканства страдают наши больницы, в первую очередь - областная инфекционка. И страдают не только врачи и медсестры, но и пациенты - жители области», - написал Артем Ильюк.
Артем Ильюк считает, что Президенту Украины следует уволить губернатора Николаевщины Александра Стадника. То же касается и главы областного совета Виктории Москаленко, которую может уволить с должности депутатский корпус облсовета. Но последний, по словам Ильюка, также заигрался в политику и «превратился в биржу политических спекуляций».
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам.
В Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Николаевский политик Артем Ильюк выступил с предложением уволить с занимаемых должностей главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника и главу Николаевского облсовета Викторию Москаленко.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По мнению Ильюка, оба чиновника проваливают работу по поддержке медицины в Николаевской области. Из-за их междоусобных конфликтов страдают больницы всего региона.
«Это два человека, которые в сложнейшее время эпидемии решили поиграть в политический пинг-понг. Вместо работы они соревнуются обвинениями друг друга в СМИ. И всё. Самое страшное, что прямо сейчас от их политиканства страдают наши больницы, в первую очередь - областная инфекционка. И страдают не только врачи и медсестры, но и пациенты - жители области», - написал Артем Ильюк.
Артем Ильюк считает, что Президенту Украины следует уволить губернатора Николаевщины Александра Стадника. То же касается и главы областного совета Виктории Москаленко, которую может уволить с должности депутатский корпус облсовета. Но последний, по словам Ильюка, также заигрался в политику и «превратился в биржу политических спекуляций».
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам.
В Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь