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Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли заявил, что Министерство здравоохранения Украины направило проверку в Николаев по просьбе губернатора Александра Стадника.
Об этом чиновник заявил сегодня, 8 апреля, во время брифинга по ситуации с коронавирусом, пишут НикВести.
— Учитывая позитивную динамику и то, что на Николаевщине на сегодня не выявлено ни одного случая COVID-19, вчера на селекторном совещании глава администрации обратился непосредственно к президенту с просьбой о том, чтобы к нам прислали соответствующую комиссию из МОЗ, чтобы они изучили все протоколы и процедуры, которые осуществляют наши медики на их соответствие и правильность. Чтобы не было никаких инсинуаций и перекручиваний в СМИ. Уже есть соответствующее письмо к премьер-министру. Ожидаем, что комиссия приедет в ближайшее время. Будем очень благодарны, будем максимально способствовать им в работе, - сказал Александр Трайтли.
Как известно, Президент Зеленский на совещании с регионами интересовался, почему в Николаевской области нет коронавируса.
Ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в МОЗ проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым. При этом Александр Стадник надеется, что именно с Николаевщины начнется прогресс в завершении пандемии по Украине. После чего глава ОГА сказал, что в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания благодаря действиям властей, которые работают на опережение.
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Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли заявил, что Министерство здравоохранения Украины направило проверку в Николаев по просьбе губернатора Александра Стадника.
Об этом чиновник заявил сегодня, 8 апреля, во время брифинга по ситуации с коронавирусом, пишут НикВести.
— Учитывая позитивную динамику и то, что на Николаевщине на сегодня не выявлено ни одного случая COVID-19, вчера на селекторном совещании глава администрации обратился непосредственно к президенту с просьбой о том, чтобы к нам прислали соответствующую комиссию из МОЗ, чтобы они изучили все протоколы и процедуры, которые осуществляют наши медики на их соответствие и правильность. Чтобы не было никаких инсинуаций и перекручиваний в СМИ. Уже есть соответствующее письмо к премьер-министру. Ожидаем, что комиссия приедет в ближайшее время. Будем очень благодарны, будем максимально способствовать им в работе, - сказал Александр Трайтли.
Как известно, Президент Зеленский на совещании с регионами интересовался, почему в Николаевской области нет коронавируса.
Ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в МОЗ проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым. При этом Александр Стадник надеется, что именно с Николаевщины начнется прогресс в завершении пандемии по Украине. После чего глава ОГА сказал, что в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания благодаря действиям властей, которые работают на опережение.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь