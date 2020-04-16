Депутат Николаевского городского совета Сергей Шульгач заявил, что депутатская группа «Оппозиционная платформа - За життя», которую он представляет, поддержит предложение главы облгосаадминистрации Александра Стадника о том, чтобы горсовет наполовину профинансировал строительство нового корпуса в областной инфекционной больнице.

Об этом он сказал вчера, 15 апреля, в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Наша депутатская группа поддержит. Я более чем уверен. что мы поддержим. Другое дело, что нам нужно тогда пересмотреть городом приоритеты по развитию города. В Николаеве фактически проживает 50% от населения области. И на 50% - это по-честному, - сказал Сергей Шульгач.

При этом, он считает целесообразным попробовать привлечь деньги из государственного бюджета Украины на этот проект.

При этом, он также прокомментировал заявление депутата Николаевского областного совета Михаила Талпы, который ранее заявил, то этот корпус можно построить за один год. По мнению Сергея Шульгача, это невозможно.

Группа "Оппозиционная платформа - За життя в Николаевском горсовете, ее глава - Олег Солтыс

— Но, я как строитель. хочу сказать, что за год… Можно привести в порядок то, что сейчас есть, но дом за год никто не строит. Фундаментная часть такова, что за два года, я бы поверил. Потому что, даже если зять этапы строительства, чтобы у нас потом не получилось, что мы его построим, а потому будем иметь проблемы. Освоить можно, но качественно построить за один год - в моем понимании это очень тяжело. Это я вам говорю, как строитель. Это то, что касается строительства, - сказал Сергей Шульгач.

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что городская власть Николаева предварительно дала согласие на участие в софинансировании строительства нового корпуса областной инфекционной больницы.

Однако позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что не получал от областной государственной администрации никаких предложений о финансовом участии в строительстве нового корпуса в областной инфекционной больнице.

Как известно, 13 апреля депутатский корпус Николаевского областного совета поддержал предложение о совместном с городским советом строительстве нового корпуса в областной инфекционной больнице.

Депутат Николаевского облсовета Михаил Талпа заявил, что новый корпус областной инфекционной больницы нужно построить в этом году за счет средств областного и городского бюджетов.