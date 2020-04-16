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Следующие несколько недель будут решающими в борьбе с пандемией коронавирус в странах Европы.
Об этом заявил директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клуґе во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.
«Следующие несколько недель станут решающими для Европы (в борьбе с коронавирусом, — прим.)», — заявил чиновник.
По словам Ганса Клюге, несмотря на то что в мире зафиксировано уже более 2 миллионов случаев коронавируса, в ВОЗ видят положительные сдвиги в наиболее пострадавших европейских странах, в частности в Италии и Испании. Однако другим странам еще предстоит пережить пик заболеваемости. Он отметил, что в таких странах Европы, как Турция, Украина, Великобритания, отмечается рост масштабов эпидемии.
Ганс Клюге отметил, что не стоит ждать быстрой победы над коронавирусом и быстрого возвращения к привычной жизни.
«Не допускайте ошибок. Несмотря на весеннюю погоду, мы и дальше находимся посреди бури», — отметил он.
Напомним, в мире от COVID-19 вылечилисьболее 503 000 человек. Больше всего вылечились в Китае (почти 78 тысяч), Германии (более 72 тысяч) и в Испании (почти 71 тысяча).
Ранее сообщалось, что в Италии продолжает снижаться количество пациентов в отделениях интенсивной терапии — по состоянию на 15 апреля в реанимации находятся 3079 человек с коронавирусом, это рекордно низкое количество.
Отметим, что Германия готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.
Также Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.
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Следующие несколько недель будут решающими в борьбе с пандемией коронавирус в странах Европы.
Об этом заявил директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клуґе во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.
«Следующие несколько недель станут решающими для Европы (в борьбе с коронавирусом, — прим.)», — заявил чиновник.
По словам Ганса Клюге, несмотря на то что в мире зафиксировано уже более 2 миллионов случаев коронавируса, в ВОЗ видят положительные сдвиги в наиболее пострадавших европейских странах, в частности в Италии и Испании. Однако другим странам еще предстоит пережить пик заболеваемости. Он отметил, что в таких странах Европы, как Турция, Украина, Великобритания, отмечается рост масштабов эпидемии.
Ганс Клюге отметил, что не стоит ждать быстрой победы над коронавирусом и быстрого возвращения к привычной жизни.
«Не допускайте ошибок. Несмотря на весеннюю погоду, мы и дальше находимся посреди бури», — отметил он.
Напомним, в мире от COVID-19 вылечилисьболее 503 000 человек. Больше всего вылечились в Китае (почти 78 тысяч), Германии (более 72 тысяч) и в Испании (почти 71 тысяча).
Ранее сообщалось, что в Италии продолжает снижаться количество пациентов в отделениях интенсивной терапии — по состоянию на 15 апреля в реанимации находятся 3079 человек с коронавирусом, это рекордно низкое количество.
Отметим, что Германия готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.
Также Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.