Германия готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.

Соответствующее решение правительства и федеральных земель ФРГ озвучила канцлер Ангела Меркель, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы и дальше должны будем соблюдать минимальную дистанцию в 1,5 метра, находиться в общественном месте можно будет только вдвоем или с членами семьи, это правило будет действовать и дальше и его соблюдение будет отслеживаться», — сказала Ангела Меркель журналистам в Берлине.

При этом с понедельника будут открывать часть магазинов, а с 4 мая — школы.

По ее словам, правительство «допускает больше общественной жизни», но «маленькими шагами». Кроме того, гражданам «настоятельно рекомендуется» в общественных местах носить маски.

По ее словам, властям Германии удалось серьезно замедлить распространение коронавируса, но это «промежуточный успех, не больше и не меньше». «Это хрупкий промежуточный успех», — сказала Меркель.

«Мы должны понимать, что нам придется жить с вирусом до тех пор, пока не будет медикаментов, в первую очередь, вакцины», — сказала канцлер.

Как ожидается, после 4 мая регионы страны начнут поэтапно открывать школы, но действовать будут с «чрезвычайной осторожностью».

Что касается магазинов, то постепенно будут открывать торговые точки площадью до 800 квадратных метров.

Граждан просят по-прежнему отказываться от частных поездок и больших мероприятий. Как сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, в свою очередь выступивший на пресс-конференции, крупные мероприятия будут запрещены минимум до 31 августа.

Рестораны, музеи, клубы и бары по-прежнему остаются закрытыми, ресторанам разрешается работать только в режиме доставки.

Напомним, Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.