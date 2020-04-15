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В Италии продолжает снижаться количество пациентов в отделениях интенсивной терапии — по состоянию на 15 апреля в реанимации находятся 3079 человек с коронавирусом, это рекордно низкое количество.
Как сообщает «Европейская правда», об этом свидетельствуют новые данные Департамента гражданской защиты Италии.
Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии снижается уже вторую неделю. В настоящее время «тяжелых» больных в реанимации на 107 меньше, чем было вчера.
За минувшие сутки умерли 578 человек (вчера их было 602). Общее количество смертей от коронавируса достигло 21 645.
Несколько дней подряд продолжает снижаться и количество новых больных. Сегодня их 2667, тогда как вчера было 2972.
Примечательно, что в Ломбардии, наиболее пострадавшем регионе, рост новых больных очень низкий: всего 827 человек за сутки.
Сейчас в Италии 105 418 человек имеют подтвержденный коронавирус, из них 27 643 — госпитализированы.
Ранее сообщалось, что Германия готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.
Напомним, Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.
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В Италии продолжает снижаться количество пациентов в отделениях интенсивной терапии — по состоянию на 15 апреля в реанимации находятся 3079 человек с коронавирусом, это рекордно низкое количество.
Как сообщает «Европейская правда», об этом свидетельствуют новые данные Департамента гражданской защиты Италии.
Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии снижается уже вторую неделю. В настоящее время «тяжелых» больных в реанимации на 107 меньше, чем было вчера.
За минувшие сутки умерли 578 человек (вчера их было 602). Общее количество смертей от коронавируса достигло 21 645.
Несколько дней подряд продолжает снижаться и количество новых больных. Сегодня их 2667, тогда как вчера было 2972.
Примечательно, что в Ломбардии, наиболее пострадавшем регионе, рост новых больных очень низкий: всего 827 человек за сутки.
Сейчас в Италии 105 418 человек имеют подтвержденный коронавирус, из них 27 643 — госпитализированы.
Ранее сообщалось, что Германия готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.
Напомним, Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.