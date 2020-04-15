В мире от COVID-19 вылечились более 503 000 человек.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на ресурс Worldometers.

По состоянию на 20:00 15 апреля со всего мира 503386 человека излечились от коронавируса. Тем временем всего заражений более двух миллионов, а почти 131 тысяча умерли от вируса.

Больше всего вылечились в Китае (почти 78 тысяч), Германии (более 72 тысяч) и в Испании (почти 71 тысяча).

Ранее сообщалось, что в Италии продолжает снижаться количество пациентов в отделениях интенсивной терапии — по состоянию на 15 апреля в реанимации находятся 3079 человек с коронавирусом, это рекордно низкое количество.

Отметим, что Германия готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.