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В мире от COVID-19 вылечились более 503 000 человек.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на ресурс Worldometers.
По состоянию на 20:00 15 апреля со всего мира 503386 человека излечились от коронавируса. Тем временем всего заражений более двух миллионов, а почти 131 тысяча умерли от вируса.
Больше всего вылечились в Китае (почти 78 тысяч), Германии (более 72 тысяч) и в Испании (почти 71 тысяча).
Ранее сообщалось, что в Италии продолжает снижаться количество пациентов в отделениях интенсивной терапии — по состоянию на 15 апреля в реанимации находятся 3079 человек с коронавирусом, это рекордно низкое количество.
Отметим, что Германия готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.
Напомним, Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.
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В мире от COVID-19 вылечились более 503 000 человек.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на ресурс Worldometers.
По состоянию на 20:00 15 апреля со всего мира 503386 человека излечились от коронавируса. Тем временем всего заражений более двух миллионов, а почти 131 тысяча умерли от вируса.
Больше всего вылечились в Китае (почти 78 тысяч), Германии (более 72 тысяч) и в Испании (почти 71 тысяча).
Ранее сообщалось, что в Италии продолжает снижаться количество пациентов в отделениях интенсивной терапии — по состоянию на 15 апреля в реанимации находятся 3079 человек с коронавирусом, это рекордно низкое количество.
Отметим, что Германия готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.
Напомним, Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.