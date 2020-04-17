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Решение о продлении карантина в Украине или его смягчении будет приниматься после пасхальных праздников.
Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«О вопросах карантина мы будем коммуницировать ближе к среде следующей, после Пасхи. Посмотрим, что произойдет на пасхальные праздники, как люди будут соблюдать карантин, и будем смотреть, как у нас будет развиваться динамика заболеваемости», — сказал он.
Он добавил, что несмотря на разработку правительством сценариев выхода из карантина, его смягчения не будет, пока в Украине растет количество новых случаев заболевания коронавирусом.
«Когда и как мы будем держать страну в карантине, все будет зависеть, от того будет ли у нас пик после пасхальных праздников. Если у нас будет стремительный скачок количества заболеваний, если он перевалит более 2% всего населения, мы страну будем держать на карантине дольше», — отметил Виктор Ляшко.
Также он подчеркнул, что если рост количества новых случаев будет наблюдаться и дальше, система здравоохранения может не справиться.
«Если будет дальнейший рост, система здравоохранения может не справиться с количеством случаев и не оказать помощь всем, кто в ней нуждается», — подытожил он.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 17 апреля зафиксировано 4 тысячи 662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.
В Николаевской области зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Из всех подтвержденных случаев 21 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 4 человека - жители Николаева, 3 человека с Доманевского района и по человеку в Южноукраинске, Арбузинском и Первомайском районах.
При этом власти Николаевской области не могут определить источник заболевания коронавирусом первых больных в селе Вороновка Вознесенского района.
Начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай рассказала о четырех случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Николаеве.
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Решение о продлении карантина в Украине или его смягчении будет приниматься после пасхальных праздников.
Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«О вопросах карантина мы будем коммуницировать ближе к среде следующей, после Пасхи. Посмотрим, что произойдет на пасхальные праздники, как люди будут соблюдать карантин, и будем смотреть, как у нас будет развиваться динамика заболеваемости», — сказал он.
Он добавил, что несмотря на разработку правительством сценариев выхода из карантина, его смягчения не будет, пока в Украине растет количество новых случаев заболевания коронавирусом.
«Когда и как мы будем держать страну в карантине, все будет зависеть, от того будет ли у нас пик после пасхальных праздников. Если у нас будет стремительный скачок количества заболеваний, если он перевалит более 2% всего населения, мы страну будем держать на карантине дольше», — отметил Виктор Ляшко.
Также он подчеркнул, что если рост количества новых случаев будет наблюдаться и дальше, система здравоохранения может не справиться.
«Если будет дальнейший рост, система здравоохранения может не справиться с количеством случаев и не оказать помощь всем, кто в ней нуждается», — подытожил он.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 17 апреля зафиксировано 4 тысячи 662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.
В Николаевской области зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Из всех подтвержденных случаев 21 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 4 человека - жители Николаева, 3 человека с Доманевского района и по человеку в Южноукраинске, Арбузинском и Первомайском районах.
При этом власти Николаевской области не могут определить источник заболевания коронавирусом первых больных в селе Вороновка Вознесенского района.
Начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай рассказала о четырех случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Николаеве.