Решение о продлении карантина в Украине или его смягчении будет приниматься после пасхальных праздников.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«О вопросах карантина мы будем коммуницировать ближе к среде следующей, после Пасхи. Посмотрим, что произойдет на пасхальные праздники, как люди будут соблюдать карантин, и будем смотреть, как у нас будет развиваться динамика заболеваемости», — сказал он.

Он добавил, что несмотря на разработку правительством сценариев выхода из карантина, его смягчения не будет, пока в Украине растет количество новых случаев заболевания коронавирусом.

«Когда и как мы будем держать страну в карантине, все будет зависеть, от того будет ли у нас пик после пасхальных праздников. Если у нас будет стремительный скачок количества заболеваний, если он перевалит более 2% всего населения, мы страну будем держать на карантине дольше», — отметил Виктор Ляшко.

Также он подчеркнул, что если рост количества новых случаев будет наблюдаться и дальше, система здравоохранения может не справиться.

«Если будет дальнейший рост, система здравоохранения может не справиться с количеством случаев и не оказать помощь всем, кто в ней нуждается», — подытожил он.