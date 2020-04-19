Пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко вместе со своей женой Мариной и детьми обратился с приветственным словом по случаю празднования в воскресенье христианами восточного обряда Воскресения Христова.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Петр Порошенко напомнил, что сейчас Украина имеет два фронта: восточный на Донбассе, где противостоит российской агрессии, и внутренний, где пытается преодолеть эпидемию коронавируса. И те, кто находятся на передовой на обоих фронтах, нуждаются в помощи.

«Дорогие украинцы! У нас в семье давняя традиция: паски Марина и дети пекут сами. Это праздничные подарки для военных, которые лечатся в Киевском госпитале — наших воинов, которые защищают нас от большой угрозы, политического коронавируса Российской империи. Врачи, которые пребывают на переднем крае борьбы с пандемией, тоже требуют внимания. Поэтому, не полагаясь на власть, закупаем защитные костюмы для медиков. Мы, «Европейская Солидарность» — часть большого движения. По всей стране волонтеры и меценаты демонстрируют гражданскую зрелость и ответственность, вкладываясь в систему защиты людей от опасной болезни, помогая ближнему своему», — сказал он.

Пятый президент отметил необходимость придерживаться рекомендаций врачей — и призвал к единству.

«Как настаивают врачи, каждый из нас придерживается социальной дистанции. Но эта дистанция не означает, что украинцы стали менее сплоченными. Если мы едины, ответственны и дисциплинированы, ни одна зараза нас не возьмет. Не раз в этом убеждались. Как народ, в сложные времена мы умеем объединяться, организовываться, чтобы совместно противостоять любой беде. Вместе — мы сильны. Добрые слова и, главное, добрые дела в поддержку друг друга сегодня важны как никогда», — подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что сегодня очень важно придерживаться карантинных ограничений, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни своих близких.

«Да, встречаем Пасху в очень сложных условиях. Подобного на нашей памяти еще не случалось. Как и многие, наша семья впервые за много лет не пошла на Пасху в церковь. Как и многие, волнуемся, что не смогли исповедоваться и причаститься перед таким большим праздником. Но я прошу всех в эти дни оставаться дома. Тем более, что телеканалы обеспечивают прямые трансляции со всех служб. Величайший дар Божий — то жизнь. И мы должны ценить его », - сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что такой же подход разделяет и Православная Церковь Украины, и Украинская Греко-Католическая Церковь, и протестанты. Экс-президент также призвал не допускать в души уныния.

«Будем уверены — все вскоре изменится к лучшему, жизнь вернется в нормальное русло. Рабочие места — восстановятся. Не забывайте, что неверие — грех. Помните, как сказано в Писании: по вере вашей воздастся вам. Сквозь толщу тысячелетий Воскресение Христово убеждает нас — жизнь все равно победит», — заверил он.

Он призвал украинцев объединяться в сложные времена и верить в победу над коронавирусом.

«Уже не раз украинцы демонстрировали, как умеют объединяться в тяжелые времена. Мы становимся единой семьей и идем бок о бок на помощь друг другу. Поэтому сегодня мы приготовили пасхальные подарки для наших раненых воинов. Давайте верить — раны заживут, коронавирус отступит, все плохое пройдет, и наша Украина и дальше будет сильной, здоровой и красивой. Христос воскрес! Воистину воскрес!» — резюмировал Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что праздничные пасхальные богослужения в большинстве храмов Украины прошли без нарушений, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, составлено три админпротокола, открыто одно уголовное производство.

Однако ночью в Киеве священники Свято-Введенского храма Украинской православной церкви Московского патриархата провели крестный ход, в котором участвовало около полсотни человек. Участники хода были без масок и средств защиты.

Отметим, что в Пасхальную ночь в храмах Николаева обошлось без столпотворений.

Также в ОГА проверили, как в церквях Николаева в карантин проходит богослужение — прихожане в масках и соблюдают дистанцию.

Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в микрорайоне Матвеевка в Николаеве протоиерей Виталий Парасич совершил объезд микрорайона, чтобы освятить пасхальные корзины местных жителей, которые предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.