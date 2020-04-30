Юрий Кормышкин и Тахир Садридинов

Глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин поздравил однопартийца Тахира Садридинова с избранием на пост первого заместителя главы областного совета во время заседания внеочередной сессии 30 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе политической силы.

— Поздравляю всех и Тахира Садридинова! ТОлько что во время сессии областного совета мы вместе с коллегами поддержали его кандидатуру на должность заместителя главы Николаевского областного совета. 37 за! Это порядочный и честный человек, который до конца предан Николаевской области, ее жителям и делу, за которое берется. Спасибо всем, кто поддержал, и Тахиру Шамсидиновичу за активную гражданскую позицию, - сказал Юрий Кормышкин.

Ранее, перед голосованием, Юрий Кормышкин пояснил, почему фракция партии «Наш край» выдвинула кандидатуру Тахира Садридинова на эту должность.

— Желание работать на должности заместителя главы Николаевского облсовета у Тахира Шамсидиновича возникло потому, что он очень сильно волнуется за то, что в нашей области, действительно, бардак, и ничего не делается. И, работая с ним с 2008 года, я могу сказать, что он очень порядочный человек, который сделал себя сам. И его родные в Николаевской области гордятся им, в первую очередь, как человеком, а потом как бизнесменов, семьянином, - рассказал Юрий Кормышкин.

Николаевский областной совет проголосовал за назначение депутата от фракции «Наш край» Тахира Садридинова на должность первого заместителя главы областного совета.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Тахир Садридинов за полгода до конца текущего созыва готов занять должность первого заместителя главы облсовета.

Тахир Садридинов, комментируя работу главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко, признался, что ему ее жаль.