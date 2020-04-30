Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова считает, что никто не проводит должного расследования причин заражений коронавирусом среди медиков.

Об этом она заявила сегодня, 30 апреля, во время заседания сессии Николаевского областного совета, сообщает корреспондент НикВести.

Светлана Федорова добавила, что вину за случаи заболевания COVID-19 среди медиков перекладывают на главных врачей, хотя за это должен нести ответственность областной штаб по борьбе с коронавирусом.

— Я считаю, что это вопрос штаба — сотрудничество с Гострудом, который приходит и начинает «бить» того главного врача, у которого кто-то заболел. А анализа нет, расследования нет, где он заболел — в булочной, в трамвае или на работе. Или это поверхностное расследование. Сегодня мы имеем, к сожалению, в Новоодесском районе вспышку, которая пошла с Новоодесской больницы. И снова сейчас будут «бить» того главного врача и «долбить» еще кого-то. За что? За то, что нет нормальной работы штаба, не выдаются анализы вовремя и тому подобное? — сказала она.

Ранее сообщалось, что главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова считает, что ответственность за случаи заражения короновирусом среди медиков лежит на областном штабе по противодействию COVID-19.

Также она заявила, что Николаевская ОГА угрожает ей уголовным делом за то, что она заплатила зарплату врачам.

Кроме того, Светлана Федорова рассказала, что каждый второй, которого гопитализируют в ее больницу, больной со сложной пневмонией, нуждающейся в интенсивной терапии.

В свою очередь, начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев заявил, что из 5,6 миллионов гривен из резервного фонда, выделенных областной инфекционной больнице, использовано только 2 миллиона из-за сложности закупок медтоваров.