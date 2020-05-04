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Николаевский политик Артем Ильюк обвинил правительство в регулярных нападках на николаевские предприятия. В частности, речь идет о конфликте между таможней и Николаевским глиноземным заводом.
Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
Как известно, накануне руководство Черноморской таможни обвинило Николаевский глиноземный завод в уклонении от уплаты налогов и загрязнении окружающей среды. Руководство НГЗ все обвинения отвергает, заявляя, что они работают в рамках закона, а нападки со стороны правительства грозят полной заморозке производства и остановкой завода.
Артем Ильюк считает, что в правительстве решили в очередной раз «под шумок» расправиться с очередным предприятием Николаева.
— Ситуация с Николаевским глиноземным заводом — это яркий пример, что «новые лица» очень даже успешно перенимают правила игры от «попередников». Убить предприятие пытаются под шумок, - написал он.
Артем Ильюк счтиает, что действия власти похожи на коррупционный шантаж, от которого, в первую очередь, пострадают простые работники, которых на НГЗ — несколько тысяч.
— Начали пугать всю страну красным шламом с глиноземного завода. Хотя почему-то не говорят, что если завод остановится, то следить за ним и уж тем более утилизировать будет некому. Вот, когда случится экологическая катастрофа. За последний год нападки на предприятия Николаева участились. «Зоря», «Океан», порт «UPSS Terminals», и теперь Глиноземный завод. Очень похоже на коррупционный шантаж», - написал он.
Также политик обратился к президенту Украины и премьер-министру с просьбой взять на контроль проблему Николаевского глиноземного завода, а также оказать поддержку николаевским предприятиям. Ильюк призвал власть решать всевозможные проблемы с предприятиями так, чтобы не пострадал ни один простой работник.
Напомним, что «Николаевский глиноземный завод» заявляет о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней.
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Николаевский политик Артем Ильюк обвинил правительство в регулярных нападках на николаевские предприятия. В частности, речь идет о конфликте между таможней и Николаевским глиноземным заводом.
Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
Как известно, накануне руководство Черноморской таможни обвинило Николаевский глиноземный завод в уклонении от уплаты налогов и загрязнении окружающей среды. Руководство НГЗ все обвинения отвергает, заявляя, что они работают в рамках закона, а нападки со стороны правительства грозят полной заморозке производства и остановкой завода.
Артем Ильюк считает, что в правительстве решили в очередной раз «под шумок» расправиться с очередным предприятием Николаева.
— Ситуация с Николаевским глиноземным заводом — это яркий пример, что «новые лица» очень даже успешно перенимают правила игры от «попередников». Убить предприятие пытаются под шумок, - написал он.
Артем Ильюк счтиает, что действия власти похожи на коррупционный шантаж, от которого, в первую очередь, пострадают простые работники, которых на НГЗ — несколько тысяч.
— Начали пугать всю страну красным шламом с глиноземного завода. Хотя почему-то не говорят, что если завод остановится, то следить за ним и уж тем более утилизировать будет некому. Вот, когда случится экологическая катастрофа. За последний год нападки на предприятия Николаева участились. «Зоря», «Океан», порт «UPSS Terminals», и теперь Глиноземный завод. Очень похоже на коррупционный шантаж», - написал он.
Также политик обратился к президенту Украины и премьер-министру с просьбой взять на контроль проблему Николаевского глиноземного завода, а также оказать поддержку николаевским предприятиям. Ильюк призвал власть решать всевозможные проблемы с предприятиями так, чтобы не пострадал ни один простой работник.
Напомним, что «Николаевский глиноземный завод» заявляет о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней.