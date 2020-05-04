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Об этом Аваков заявил на заседании правительства, пишет Громадське.
По его словам, в целом «за последнее время» полиция составила 10 303 протокола о нарушении карантина, среди них 140 протоколов касаются заведений общественного питания.
Лидером по количеству нарушений в учреждениях питания является Ровенская область — 26. Далее следуют Донецкая (17), Харьковская (14), Запорожская (12) области. В Киеве нарушения зафиксировали в ресторанах «Виноградный хутор», «Моншер», «Велюр», «Фабиус».
– Все эти рестораны нарушили, на наш взгляд, требования карантина, составлены административные протоколы. Считаю, что суды нас поддержат. Сейчас все эти заведения закрыты и выполняют наши требования, — резюмировал Аваков.
Накануне Тищенко заявил, что «Велюр» готов заплатить штраф, если нарушил закон, а сам депутат в таком случае самостоятельно будет готовить обеды для столичных врачей.
Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что столичный ресторан «Велюр», который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.
Так сообщалось, что 20 апреля в этом ресторане был замечен николаевский нардеп от «СН» Игорь Негулевский.
Сам Николай Тищенко заверил, что в ресторане «Велюр» он иногда проводит личные встречи.
Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что столичный ресторан «Велюр», который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.
Так сообщалось, что 20 апреля в этом ресторане был замечен николаевский нардеп от «СН» Игорь Негулевский.
Сам Николай Тищенко заверил, что в ресторане «Велюр» он иногда проводит личные встречи.
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Об этом Аваков заявил на заседании правительства, пишет Громадське.
По его словам, в целом «за последнее время» полиция составила 10 303 протокола о нарушении карантина, среди них 140 протоколов касаются заведений общественного питания.
Лидером по количеству нарушений в учреждениях питания является Ровенская область — 26. Далее следуют Донецкая (17), Харьковская (14), Запорожская (12) области. В Киеве нарушения зафиксировали в ресторанах «Виноградный хутор», «Моншер», «Велюр», «Фабиус».
– Все эти рестораны нарушили, на наш взгляд, требования карантина, составлены административные протоколы. Считаю, что суды нас поддержат. Сейчас все эти заведения закрыты и выполняют наши требования, — резюмировал Аваков.
Накануне Тищенко заявил, что «Велюр» готов заплатить штраф, если нарушил закон, а сам депутат в таком случае самостоятельно будет готовить обеды для столичных врачей.
Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что столичный ресторан «Велюр», который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.
Так сообщалось, что 20 апреля в этом ресторане был замечен николаевский нардеп от «СН» Игорь Негулевский.
Сам Николай Тищенко заверил, что в ресторане «Велюр» он иногда проводит личные встречи.
Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что столичный ресторан «Велюр», который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.
Так сообщалось, что 20 апреля в этом ресторане был замечен николаевский нардеп от «СН» Игорь Негулевский.
Сам Николай Тищенко заверил, что в ресторане «Велюр» он иногда проводит личные встречи.