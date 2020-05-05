Глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко поддержал вопрос создания управления коммунального имущества в структуре облсовета и анонсировал проведения аудита того как коммунальной собственностью распоряжалась ОГА.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам депутата, после принятия необходимых решений, он и его коллеги хотят потребовать аудит того, как чиновники ОГА расходовали деньги на коммунальное имущество и предприятия.

— Этот вопрос рассматривается, делаются изменения. Сегодня депутаты вносят свои предложения Мы понимаем, что сегодня вопрос передачи коммунального имущества в управления областному совету является не очень приятной новостью для ОГА. Почему? Потому что мы в первую очередь хотим провести аудит и посмотреть как и что у нас работало. У нас многие коммунальные предприятия только поглощали деньги, а эффекта не было. Мы хотим знать как и что финансировалось, куда уходили деньги. Я считаю правильным решением отдать все это в управление областным советом. Я думаю, что этот вопрос будет рее на ближайших сессиях, - заявил Владимир Фроленко.

Как известно, 16 мая 2019 года, депутаты Николаевского областного совета приняли решение забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом. Стоит отметить, что инициатором рассмотрения и принятия решения о передаче полномочий по управлению коммунальным имуществом стал глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин. 16 мая, в ходе сессии Николаевского областного совета депутат заявлял, что облгосадминистрация не справляется с возложенными на нее обязательствами по управлению коммунальным имуществом.

В Николаевской облгосадминистрации рассказали, на основании каких нормативных документов продолжают управлять коммунальным имуществом области, несмотря на решение областного совета.

Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что Николаевской облгосадминистрации не выгодно, чтобы областной совет распоряжался коммунальным имуществом.

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник выступил против идеи забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом.

Депутат Николаевского облсовета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин совместно с первым заместителем главы облсовета Тахиром Садридиновым собираются провести 8 мая сессию и окончательно забрать у ОГА право управлять коммунальным имуществом области.

По словам Юрия Кормышкина, после обсуждения вопроса о создании управления коммунального имущества в структуре Николаевского облсовета депутаты предварительно утвердили и кандидатуру его возможного руководителя в лице Елены Донченко.