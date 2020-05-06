Виктория Москаленко

Главу Николаевского областного совета Викторию Москаленко включили в состав областного штаба по ликвидации по борьбе с коронавирусной инфекцией в области.

Об этом свидетельствует сообщение размещенное на странице Областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в социальной сети Facebook.

— Соответствующее распоряжение от 05 мая 20 №27 подписано руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической черезвічайной ситуации природного характера, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19 на территории Николаевской области Александром Трайтли, — говорится в сообщении.

Напомним, что главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова считает, что ответственность за случаи заражения короновирусом среди медиков лежит на областном штабе по противодействию COVID-19.

Ранее она заявляла, что Николаевская ОГА угрожает ей уголовным делом за то, что она заплатила зарплату врачам.

Гглава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что недоволен тем, что из-за заявлений главы областного управления СБУ Виталия Герсака и главврача инфекционной больницы Светланы Федоровой о ситуации с COVID-19 в области, он вынужден оправдываться перед Офисом Президента. Об этом он рассказал во время заседания областного Штаба по ликвидации последствий пандемии коронавируса.

Тогда же глава ОГА ответил Светлане Федоровой, которая заявляла, что работа штаба «велась для галочки», заявив, что она не имела права на такие высказывания и призвал её предложить свой вариант функционирования штаба.

Также напомним, в состав оперативного штаба по предотвращению заноса и распространения на территории Николаевской области острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, введут двух новых членов: главного врача областной инфекционной больницы Светлану Федорову и депутата облсовета, главу фракции партии «Наш край» Юрия Кормышкина.