Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко отреагировала на заявление народных депутатов от «Слуги народа» Николая Тищенко и Игоря Негулевского, назвав их поведение «позорным и недостойным».

Об этом она заявила в видеообращении, которое опубликовала на своей странице в Facebook.

— Это очередные позорные, совершенно недопустимые действия, к сожалению, народных депутатов Украины, в том числе один из народных депутатов — от Николаевщины. Сегодня они в такой форме, абсолютно нелогичной для народного депутата высказывают свои позиции по поводу любых законопроектов. Вы видели видосик депутатов Николая Тищенко и Игоря Негулевского, которые пытались высказать негатив по поводу закона, предложенного Алексеем Вадатурским. Эти депутаты позволили себе позорное поведение, — сказала она.

Виктория Москаленко считает, что таким людям как Николай Тищенко и Игорь Негулевский не место в Верховной Раде.

— Считаю, что эти депутаты не могут больше быть народными представителями в высшем законодательном органе. Они не знают, как высказывать свою позицию по поводу законопроектов. Ваша школа в Трускавце ничему не научила. Вы не знаете, что есть альтернативное внесение законопроектов, потому что для этого необходимо иметь ум, иметь опыт, а не просто тупо записывать в инстаграм видосики, — отметила Виктория Москаленко.

Глава облсовета призвала избирателей Игоря Негулевского начать процедуру отзыва нардепа, который, по ее мнению, «опозорил Николаевщину, пытается опозорить имя честного мецената, большого плательщика налогов Алексея Вадатурского и предприятие «Нибулон».

Она обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в ситуации и оценить поведение нардепов.

— Сколько мы будем терпеть позорные действия этих двух лиц? Мы пропустили действия Коли-«велюра», когда он нарушил требования Кабинета Министров про карантин. Сейчас мы сможем пропустить эти позорные видосики? Или вы не знаете, что сегодня господин Вадатурский спасает Николаевскую область от коронавируса? — отметила она.

Виктория Москаленко заявила, что запускает флешмоб #ПоддержиНибулон и надеется на поддержку людей.

Как известно, народные депутаты от партии «Слуга народа», владелец работавшего во время карантина ресторана «Велюр» в Киеве Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который сейчас готовится к рассмотрению парламентом во втором чтении.

В свою очередь, генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский, реагируя на это заявление, признался, что ему жаль, что он живет с такими людьми в одной стране.

Также Николаевский городской голова Александр Сенкевич отреагировал на заявление нардепов от «Слуги народа» Николая Тищенко и николаевца Игоря Негулевского, отметив, что такие люди способствуют неуклонному падению рейтинга президента.