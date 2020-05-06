Николаевский городской голова Александр Сенкевич отреагировал на заявление нардепов от «Слуги народа» Николая Тищенко и николаевца Игоря Негулевского, отметив, что такие люди способствуют неуклонному падению рейтинга президента.

Об этом он заявил сегодня, 6 мая, в ходе своего прямого эфира в социальных сетях.

– После увиденного видео и прочитанной мной информации, я понял, что реально за ширмой, организованной репутацией нашего президента, в депутатский корпус Верховной Рады прошли люди, которые на самом деле быть там не должны, - заявил Александр Сенкевич.

В частности, он обратился к николаевскому нардепу Игорю Негулевскому с просьбой перестать искать «соринки» у других и обратить внимание на самого себя, посоветовав не позорить президента Владимира Зеленского подобными заявлениями.

– Если взять нашего нардепа Негулевского, человек рассказывал, что мэр Николаева хочет своровать на мосту деньги (на ремонтных работах, - прим.). Мэр, который требует передать мосты в государственную собственность, чтобы государство чинило их. У этого человека элементарно 1+1 это 8. Человек, который называет героя Украины, создателя рабочих мест, который поднимает судостроение в Николаеве, в стране, – бандитом. Хочется спросить самого Негулевского о том, не думает ли он, что все мы дураки и не видим, что компания, которой он управлял, сегодня в области выигрывает тендера? На это нужно обратить внимание правоохранительных органов. Господину Негулевскому не стоит высматривать соринки в чужих глазах, пусть увидит бревно, которое у него самого торчит. Рейтинг президента будет неуклонно падать, если такие «негулевские» будут делать свои заявления, и они будут распространяться в СМИ. Не надо позорить власть и монобольшинство в парламенте, - добавил мэр.

Как известно, народные депутаты от партии «Слуга народа», владелец работавшего во время карантина ресторана «Велюр» в Киеве Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который сейчас готовится к рассмотрению парламентом во втором чтении.

В свою очередь, генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский, реагируя на это заявление, признался, что ему жаль, что он живет с такими людьми в одной стране.