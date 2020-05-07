Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко отменила запланированную на сегодня, 7 мая внеочередную сессию.

Соответствующее распоряжение подписано ею сегодня и опубликовано на сайте Николаевского облсовета, сообщают НикВести.

Как известно, на сессии облсовета планировалось рассмотреть три вопроса: Об освобождении от арендной платы за пользование недвижимостью коммунальной собственности на период карантина, связанного с распространением коронавирусного заболевания COVID-19 в Николаевской области; Об управлении коммунальным имуществом; О выполнении функций заказчика ремонтно-строительных работ.

Стоит отметить, что на сегодняшнем совместном заседании комиссий по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и аграрным вопросам депутаты приняли решение перенести вопрос передачи полномочий по управлению коммунальным имуществом облсовету.

Как известно, 16 мая 2019 года, депутаты Николаевского областного совета приняли решение забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом. Стоит отметить, что инициатором рассмотрения и принятия решения о передаче полномочий по управлению коммунальным имуществом стал глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин. 16 мая, в ходе сессии Николаевского областного совета депутат заявлял, что облгосадминистрация не справляется с возложенными на нее обязательствами по управлению коммунальным имуществом.

В Николаевской облгосадминистрации рассказали, на основании каких нормативных документов продолжают управлять коммунальным имуществом области, несмотря на решение областного совета.

Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что Николаевской облгосадминистрации не выгодно, чтобы областной совет распоряжался коммунальным имуществом.

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник выступил против идеи забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом.

Также, депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Тахир Садридинов предложил дать медаль за смелость управлять коммунальным имуществом области за пять месяцев до местных выборов.