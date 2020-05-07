Депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Тахир Садридинов предложил дать медаль за смелость управлять коммунальным имуществом области за пять месяцев до местных выборов.

Об этом он сказал сегодня, 7 мая в ходе заседания совместных комиссий облсовета, - пишут НикВести.

По словам депутата, он проверил состояние объектов коммунального имущества облсовета и сделал вывод, что большая часть предприятий находятся в убытке.

— У нас был один год на принятие этого решения — мы весь год не принимали. Раз у нас начались такие дебаты по этому вопросу, раз у нас такое недопонимание, и вообще, поездив три дня по просьбе Виктории Викторовны (Москаленко, глава Николаевского облсовета, - прим.) и Андрея Александровича (Кротов, заместитель главы облсовета, - прим.) по объектам и посмотрев, я хочу сказать, что не все так радужно и не все так хорошо. У нас, может быть, одно или два предприятия, которые работают в плюс или в ноль, а остальные — далеко в убытке, - сказал Тахир Садридинов.

Также депутат добавил, что до окончания каденции нынешнего созыва, можно было бы провести аудит всего коммунального имущества облсовета и передать этот «тяжкий труд» следующей каденции.

— Брать сегодня такую ответственность на себя, вытаскивать в течение 4-5 месяцев — это мартышкин труд. Если кто-то думает, что это так легко, вот так возьмем и пойдем — глубоко ошибается. На самом деле медаль нам надо еще дать за то, что мы берем это на себя и начинаем тянуть. За это время мы могли бы хотя бы какой-то аудит сделать и не более того — для того, чтобы следующему созыву передать то, что мы сегодня сделали, тяжкий труд. Но если есть такие расхождения среди депутатов, если есть такое мнение будто кто-то монополизирует или делит какие-то миллиарды, в которых он вообще не понимает — я хочу, чтобы все понимали четко, что они делают. Манипуляция — дело не всегда одностороннее, поверьте. Давайте снимем этот вопрос, оставим это администрации и посмотрим, как они будут делать, вытаскивать. Поверьте мне, будет очень больно, - сказал Тахир Садридинов.

Стоит отметить, что на должность начальника управления коммунального имущества облсовета предложили назначить депутата Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Елену Донченко.

Как известно, 16 мая 2019 года, депутаты Николаевского областного совета приняли решение забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом. Стоит отметить, что инициатором рассмотрения и принятия решения о передаче полномочий по управлению коммунальным имуществом стал глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин. 16 мая, в ходе сессии Николаевского областного совета депутат заявлял, что облгосадминистрация не справляется с возложенными на нее обязательствами по управлению коммунальным имуществом.

В Николаевской облгосадминистрации рассказали, на основании каких нормативных документов продолжают управлять коммунальным имуществом области, несмотря на решение областного совета.

Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что Николаевской облгосадминистрации не выгодно, чтобы областной совет распоряжался коммунальным имуществом.

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник выступил против идеи забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом.